Queda brusca do bitcoin após reunião do Fed foi “susto” e não tendência de baixa, diz especialista

Na última quarta-feira, 14, o Federal Reserve divulgou a ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) nos Estados Unidos, definindo que irá manter a taxa de juros do país inalterada. A decisão, que era vista como positiva para os mercados de renda variável, teve resultado contrário, fazendo com que o preço do bitcoin e das principais criptomoedas despencasse.

“Mesmo após a confirmação de que as taxas de juros seriam mantidas em 5,25%, o investidor cripto pareceu preocupado com novos aumentos que virão inevitavelmente. Uma forte pressão vendedora aconteceu no mercado após o discurso de Jerome Powell deixar isso claro, derrubando o bitcoin para abaixo de US$ 25 mil”, comentou Fernando Pereira, gerente de conteúdo da BitGet.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 25.028, com queda de 3,74% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Porém, me parece mais um movimento de ‘susto’ do que um gatilho para uma nova e longa tendência de baixa”, acrescentou o especialista.

Os aumentos agressivos na taxa de juros norte-americana estiveram entre os principais fatores que empurraram a cotação das criptomoedas para baixo em 2022, no período que ficou conhecido como “inverno cripto”.

O que esperar

O Federal Reserve afirmou que pode voltar a elevar a taxa de juros já no próximo mês, caso a economia não desaqueça mais nos Estados Unidos.

Manter as taxas de juros estáveis dá aos formuladores de políticas do FOMC tempo "para avaliar informações adicionais e suas implicações para a política monetária", disse o Fed.

Segundo Ayron Ferreira, analista chefe da Titanium Asset Management, o dot plot, gráfico que faz parte de um documento com projeções econômicas do Fed, mostrou que os juros podem chegar a 5,6% até o final do ano, logo, haveria espaço para mais altas ate lá.

“O preço do bitcoin busca manter os US$ 25.000, mas segue de olho no desenrolar da situação envolvendo a SEC e o mercado cripto nos EUA”, disse Ferreira. De acordo com um estudo da Hashdex, o bitcoin poderia voltar a apresentar resultados positivos na janela de 12 meses em junho, caso se mantivesse acima de US$ 25 mil.

“Para os próximos dias, é esperado um acordo final para que os ativos da Binance US não sejam congelados, o que seria positivo para todos. O volume no mercado segue baixo, com baixa profundidade nos books, o que pode gerar movimentos bruscos no preço”, concluiu Ferreira.

