Queda do bitcoin após recorde de preço faz mercado cripto perder R$ 5 bilhões em derivativos

Os investidores de criptomoedas que usam opções e contratos futuros de preços para ganhar exposição ao bitcoin tiveram um prejuízo de mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões, na cotação atual) depois que a criptomoeda caiu abruptamente após atingir um novo recorde histórico de preço de US$ 69.200 na última terça-feira, 5.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, nesta quarta-feira, 6, a empresa de análise de dados Santiment revelou que o total de contratos em aberto bitcoin, ether e Solana diminuiu significativamente logo após o recorde histórico de preço do bitcoin.

Os juros em aberto do bitcoin caíram US$ 1,46 bilhão, cerca de 12%, no decorrer de algumas horas, enquanto os do ether caíram US$ 967 milhões, equivalente a 15%, e os da Solana recuaram US$ 424 milhões, ou 20%.

A Santiment disse que a grande maioria da especulação sobre o preço desses ativos veio de investidores que abriram posições compradas na expectativa de que o bitcoin rompesse um novo recorde histórico e se mantivesse acima da faixa de US$ 70 mil, o que não se confirmou.

Enquanto isso, uma parte menor das liquidações foi decorrente de posições vendidas sendo liquidadas quando a criptomoeda atingiu brevemente um novo recorde histórico de preço.

De certa forma, a queda nos juros em aberto serve como um sinal de que o "excesso especulativo" foi temporariamente removido dos mercados de criptomoedas.

Os juros em aberto referem-se ao total de posições abertas em contratos de derivativos. Quando um investidor abre uma nova posição em um contrato de futuros ou de opções, isso aumenta os juros em aberto. Quando um operador fecha uma posição existente, ela diminui.

Nas últimas semanas, os contratos em aberto atingiram níveis recordes, já que os investidores aumentaram suas apostas na alta do preço do bitcoin à medida que ele se aproximava de novas máximas históricas.

Embora a queda repentina do preço possa ter assustado o mercado, muitos especialistas apontaram que a liquidação de derivativos é algo normal. De acordo com dados da Coinglass, cerca de 312.500 investidores tiveram posições liquidados, com o total de liquidações em todo o mercado de criptomoiedas chegando a US$ 1,13 bilhão nas últimas 24 horas.

