Quatro dos cinco ETFs mais rentáveis da bolsa em 2021 são de criptomoedas

Um dos fatos mais relevantes do mercado cripto em 2021 foi o lançamento dos ETFs de criptomoedas no Brasil. Atualmente, a bolsa de valores brasileira já tem cinco produtos do tipo. Mas, além de atrair novos investidores para o mercado cripto, esses ETFs ficaram no topo da lista de mais rentáveis do ano.

Ao todo, a B3 tem 56 ETFs de renda variável listados para negociação, que seguem variados índices e têm diferentes temáticas. Dos cinco com maior rentabilidade de 2021, quatro são ligados ao mercado cripto, inclusive os dois primeiros colocados.

O ETF com maior rentabilidade da bolsa brasileira em 2021 foi o QBTC11, primeiro ETF exclusivamente de bitcoin da América Latina, que foi lançado em junho pela QR Asset e teve rentabilidade de 75,65% no ano - o cálculo foi feito no dia 20 de dezembro.

Depois, aparece o QETH11, da mesma gestora, porém focado no ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum. O fundo, lançado em agosto, valorizou 64,76%.

A terceira colocação ficou com o IVVB11, da BlackRock, que subiu 35,39%. Foi o ETF de melhor performance que não tem relação com o universo dos criptoativos, já que o fundo busca replicar o desempenho do índice S&P 500, que investe nas maiores empresas listadas em bolsas dos EUA.

O quarto e o quinto ETFs mais rentáveis de 2021 também são do mercado cripto: o BITH11 (33,33%) e o ETHE11 (32,4%), também de bitcoin e ether, respectivamente, mas geridos pela Hashdex.

Além dos ETFs mais rentáveis, o mercado cripto também tem alguns dos mais populares. O HASH11, também da Hashdex, que investe em uma cesta de ativos, foi o primeiro ETF cripto do Brasil e se tornou um dos maiores ETFs da bolsa brasileira em pouquíssimo tempo. O fundo, entretanto, não teve um desempenho tão bom quanto os outros ETFs cripto do país. Lançado em um momento em que o mercado cripto estava perto de suas máximas históricas, valorizou 8,5% desde que foi listado, em abril.

