“Qualquer um pode ficar milionário com bitcoin”, diz Autor de Pai Rico, Pai Pobre

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09h30.
Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, foi às redes sociais para contar como fez o seu primeiro milhão e traçar um comparativo com o cenário atual do mercado financeiro. Para ele, o advento do bitcoin facilitou o trabalho de investidores que buscam ficar milionários: “basta configurar e esquecer”, disse.
O autor de “Pai Rico, Pai Pobre” é um grande defensor do investimento em bitcoin. Em outras ocasiões, Kiyosaki já havia dito que o bitcoin “tornou fácil ficar rico”. Desta vez, o autor reiterou a fala, acrescentando que “qualquer pessoa pode ficar milionária” investindo na maior criptomoeda do mundo.
O bitcoin é o ativo de maior valorização nos últimos anos, saindo de quase US$ 0 em seu lançamento em 2009, até US$ 123 mil, cotação de sua última máxima histórica em 2025.
ANYONE CAN BECOME a MILLIONAiRE: I can’t believe how Bitcoin makes becoming rich so essy.
Bitcoin is Pure Genius asset design. No mess no stress. Just set it and forget it.
I made my first million in real estate. That took hard work, lots of risk, lots of money, lots of…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 6, 2025
“Qualquer pessoa pode ficar milionária: é inacreditável como o bitcoin tornou fácil ficar rico. O bitcoin é um ativo com design de pura genialidade. Sem bagunça, sem estresse. Basta configurar e esquecer. Eu fiz o meu primeiro milhão no mercado imobiliário. Isso exigiu muito trabalho, muitos riscos, muito dinheiro, tempo e noites sem dormir”, contou Robert Kiyosaki em uma publicação no X.
“Pergunta: Se você diz que é tão fácil ficar milionário com bitcoin, por que existem milhões de pessoas pobres? Resposta: Boa pergunta. Eu também me pergunto isso. Eu não sabia o quão brilhantemente Satoshi havia projetado o Bitcoin até fazer um pequeno estudo, investir alguns dólares, configurá-lo e esquecê-lo... e ele cresceu para vários milhões de dólares. Os milhões mais fáceis que já ganhei. Desejo a você a mesma boa sorte”, acrescentou o autor do best-seller de finanças pessoais, mencionando Satoshi Nakamoto, o pseudônimo do criador desconhecido do Bitcoin.
Em sua publicação, Kiyosaki não menciona os motivos pelos quais acredita que “qualquer pessoa pode ficar milionária” com bitcoin, além de seus próprios resultados como investidor. Apesar disso, o autor já mencionou em outras ocasiões a classificação do bitcoin como “ouro digital”. Kiyosaki acredita que um grande colapso da economia global ocorrerá em breve e, para se proteger e lucrar com isso, é necessário investir em ouro, prata e bitcoin.
Anteriormente, Kiyosaki já havia causado controvérsia ao afirmar em sua conta oficial no X que o bitcoin “tornou fácil ficar rico” e “só os burros não conseguem”.
