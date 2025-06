Quais são os segredos para fazer uma boa análise dos gráficos de criptoativos? Especialista responde

Quais são os segredos para fazer uma boa análise dos gráficos de criptoativos? Será que o bitcoin já merece ter o status de "ouro digital" do mercado financeiro? Como as tensões geopolíticas entre Irã e Israel afetam o mercado de criptomoedas? Estamos próximos do início de uma nova altseason no mercado cripto? Se sim, quais altcoins se destacariam nesse cenário?

Para responder essas perguntas, convidamos Tasso Lago, fundador da Financial Move, que desenvolveu a famosa estratégia de trading chamada "trade monstruoso". Lago começou no mercado cripto em 2017 se tornou um especialista em análise de gráficos e investimentos em criptomoedas. Tasso compartilha sua visão sobre o atual momento do mercado cripto, as implicações da recente volatilidade e como as grandes gestoras estão abraçando o bitcoin. Assista ao vídeo.

