Projeto usa NFTs para proteger onças e preservar a fauna brasileira; conheça

Neste episódio do Bloco a Bloco, Mariana Maria, repórter do Future of Money, entrevista Victor Cabral, pesquisador legal da DLT 360, que compartilha opiniões sobre a Web3 e como ela está moldando o futuro das finanças e da tecnologia.

Para além disso, Victor também fala sobre sua participação na Onça Crypto, uma iniciativa que combina tecnologia descentralizada e preservação da natureza por meio de NFTs. Entenda:

