Projeto piloto do Drex avança e tem envolvimento de lideranças femininas; conheça

O Banco Central do Brasil está desenvolvendo sua própria moeda digital, o Drex. Já em fase de testes, o projeto piloto do Drex integra uma série de empresas e instituições financeiras para colocar o Drex em prática já em 2024.

Entre as lideranças que fazem parte do projeto piloto do Real Digital está Stephany Colantonio, superintendente de produto cash no banco BS2, que faz parte de um dos consórcios do piloto.

Com experiências no banco Santander e Fitbank, Stephany de destaca como uma liderança jovem e feminina no universo da inovação em finanças.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Nesta edição do Bloco a Bloco, Stephany opina sobre as transformações digitais que estão moldando o mercado financeiro. Depois do Pix, Open Finance e Drex, o dinheiro em papel vai acabar? Qual será o futuro da digitalização financeira?

Stephany destaca a importância dos bancos em colaborar com o Bacen para impulsionar e facilitar as operações nesse novo cenário, incluindo o contexto do Open Finance, reforçando que o BC está proporcionando o impulso de inovação aos clientes que as instituições financeiras precisam ter. Confira a entrevista na íntegra:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.