Projeto paga R$ 1,5 mil por semana em bitcoin para jogadores de 'Minecraft'

A startup Zebedee anunciou uma integração com Satlantis, um servidor do jogo "Minecraft". Isso possibilita que os jogadores do famoso jogo online ganhem até R$ 1,5 mil por semana para jogar.

A integração envolve a tecnologia da rede de pagamentos Lightning, segunda camada da rede do Bitcoin que possibilita micropagamentos nos chamados Satoshis, a menor unidade de medida do bitcoin, semelhantes aos centavos.

@Minecraft, meet #Bitcoin 🟧🧡

Introducing @PlaySatlantis, where you can earn real bitcoin in the world's most popular game.

All powered by the #ZEBEDEEapi

🦾⚡Supercharge your creation w/ the power of Bitcoin & get started w/ ZEBEDEE for free today:https://t.co/PRAH5i4EVM pic.twitter.com/WBDwepIJg3

— ZEBEDEE (@zebedeeio) July 10, 2023