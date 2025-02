Projeto ligado a Trump nega venda de R$ 1,4 bilhão em criptomoedas após temores no mercado

O World Liberty Financial, projeto ligado ao presidente Donald Trump, negou na última segunda-feira, 3, que pretende vender a quantia bilionária em ether e outras criptos que acumulou nas últimas semanas. A organização chamou a atenção de investidores após empresas de monitoramento de blockchain identificaram movimentações dessas criptomoedas.

Dados mais recentes apontam que o projeto soma mais de US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões, na cotação atual) em ativos. Desse total, mais de US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão) representam unidades de ether e de outras criptomoedas ligadas à rede Ethereum.

Em meio à forte queda do mercado cripto entre o último domingo, 2, e a segunda-feira, plataformas de monitoramento de blockchain identificaram a movimentação dessas unidades, o que gerou especulações e temores entre investidores de que o projeto poderia estar vendendo os ativos.

Entretanto, o World Liberty Financial negou a possibilidade: "Nós estamos fazendo movimentações de rotina nos nossos criptoativos como parte de um gerenciamento normal de tesouro, e pagando taxas e despesas para cobrir os custos demandados por isso".

"Para sermos claros, nós não estamos vendendo tokens. Nós estamos simplesmente realocando ativos para propósitos normais de negócio", destacou. Posteriormente, foi confirmado que as unidades de ether e outros tokens foram enviados para a corretora Coinbase.

O World Liberty Financial tem acumulado criptomoedas nas últimas semanas, com as maiores compras ocorrendo na semana da posse do presidente Donald Trump, em 20 de janeiro. O foco tem sido em adquirir unidades de ether, Wrapped Bitcoin, Chainlink e aave.

O World Liberty Financial é comandando pelos empresários Steve e Zach Witkoff e Folkman e Chase Herro. Entretanto, ele ficou mais famoso por contar com os três filhos de Donald Trump como "embaixadores". Já o presidente dos EUA foi nomeado o "Defensor-Chefe de Cripto" no projeto.

O foco da iniciativa está na área de empréstimos com criptomoedas, permitindo que os clientes tomem empréstimos dos ativos, usem moedas digitais como garantia ou as forneçam para os empréstimos. Inicialmente, a plataforma aceitará apenas operações com bitcoin, ether e stablecoins.