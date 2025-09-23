Projeto de criptomoedas ligado à família Trump vai lançar app e cartão próprios

O World Liberty Financial, projeto famoso por contar com o apoio do presidente Donald Trump e seus filhos, anunciou nesta terça-feira, 23, que pretende lançar um aplicativo e um cartão de débito próprios "muito em breve". A ideia é usar os produtos para incentivar pagamentos com stablecoins.

O anúncio foi feito por Zak Folkman, um dos fundadores do projeto, durante um evento na Coreia do Sul. O foco do aplicativo e do cartão será oferecer casos de uso para a USD1, a stablecoin pareada ao dólar lançada pelo World Liberty Financial no início deste ano.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

O aplicativo terá como foco o público de varejo, combinará recursos de investimento e transferências entre usuários e também contará com uma integração com a ferramenta Apple Pay. Ainda não há uma previsão exata de lançamento dos dois novos produtos.

Entretanto, Folkman disse que eles vão fazer parte do "núcleo" do negócio do World Liberty Financial. O projeto busca usar a tecnologia blockchain para modernizar e democratizar serviços tradicionais do mercado financeiro. Criado em 2024, ele é famoso por ter o apoio do presidente Donald Trump.

No mesmo dia do anúncio, o World Liberty Financial também fechou um acordo com a corretora de criptomoedas da Coreia do Sul Bithumb. Juntas, deverão explorar oportunidades de negócios envolvendo as criptomoedas e a tecnologia blockchain, sem grandes detalhes até o momento.

No início deste mês, o projeto concluiu a estreia da sua criptomoeda própria, o WLFI, nas corretoras do mercado cripto. O ativo teve uma forte volatilidade, com ganhos expressivos inicialmente e uma queda intensa pouco depois. Atualmente, está longe de ser um destaque do mercado.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Inicialmente, o ativo foi disponibilizado para compras apenas pelo site do projeto, e os investidores não puderam vender as unidades adquiridas durante meses. Analistas acreditam que boa parte da queda após a estreia no mercado envolveu exatamente a realização de lucros desses investidores.

Mesmo assim, a iniciativa segue atraindo investidores, usuários e empresas, em especial pela sua ligação com a família Trump. Os três filhos do presidente dos Estados Unidos atuam no projeto e já divulgaram lançamentos e anúncios em suas redes sociais, ajudando a impulsionar o World Liberty Financial.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok