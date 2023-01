Programa ligado ao BC para acelerar fintechs 'inovadoras' abre inscrições

A Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) abriu nesta semana as inscrições para o Next, um programa que busca acelerar fintechs que tenham potencial de crescimento e "projetos tecnológicos e inovadores". Lançada em 2022, a iniciativa entra agora em sua segunda edição.

As inscrições poderão ser feitas até 13 de fevereiro, e o processo seletivo foi dividido em três fases: aplicação online, entrevistas técnicas e um pitch day. Os selecionados para participar do programa serão divulgados no dia 8 de março, e o projeto conta com parcerias do Mercado Bitcoin, Elo, Sinqia, Nuclea e Finansystech.

O objetivo do Next é "acelerar soluções financeiras inovadoras com orientação regulatória para as fintechs em fase de operação". Para isso, ele conta com mentorias de especialistas do mercado financeiro e da própria Fenasbac, com foco em incentivar a modernização do sistema financeiro brasileiro.

Para a edição de 2023, já foram confirmados como mentores nomes como Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin, Diego Perez, presidente da ABFintechs, Martha de Sá, CEO da Vert Capital, Giresse Cortini, diretor de Canais Digitais do Serasa, e Erik Oioli, Managing Partner na VBSO Advogados.

Neste ano, o foco do Next será em projetos inovadores ligados às seguintes áreas:

fluxo financeiro internacional via blockchain;

inclusão financeira com infraestrutura em blockchain;

novos fluxos de pagamentos em registros distribuídos;

uso de inteligência de dados para redução de inadimplência;

Inteligência Artificial para dados do Open Finance;

projetos de infraestrutura para o Real Digital e stablecoins

Também serão avaliadas fintechs que tenham projetos ligados à tokenização e gestão completa de ativos digitais. Danielle Teixeira, líder de projetos de inovação da Fenasbac, observa que o Next procura startups "de base tecnológica e inovadora, alinhadas aos principais desafios financeiros atuais".

"Todo o ambiente é cuidadosamente desenvolvido com o intuito de encurtar o caminho de desenvolvimento para as fintechs e ajudá-las a evoluírem de forma mais rápida e assertiva, tanto no âmbito de negócios e produtos, como de regulação. O conhecimento adquirido é muito grande", destaca Teixeira.

A primeira edição do Next contou com a inscrição de 60 startups e teve mais de 90 horas de mentorias, 200 horas de atividades e 60 conexões com o mercado. Foram lançados seis projetos pilotos, desenvolvidos pelas startups Moeda Semente, NFTFY, AmFi, Credix, Flourish, Killb, Plano e Plific.

