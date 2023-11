Produtos de investimento em bitcoin atingem R$ 7 bilhões em aportes em 2023

Produtos de investimento em bitcoin negociados em bolsa registraram US$ 312 milhões em aportes na semana de 24 de novembro, trazendo o total acumulado do ano para cerca de US$ 1,5 bilhão (R$ 7,35 bilhões, na cotação atual), segundo a CoinShares. As entradas semanais para todas as criptomoedas totalizaram US$ 346 milhões, continuando uma tendência de nove semanas de fluxos líquidos positivos.

Os ETPs de cripto costumam registrar aportes quando suas ações são negociadas acima dos preços de seus ativos subjacentes, enquanto têm saídas quando suas ações são negociadas abaixo do valor de seus ativos subjacentes. Por essa razão, entradas são frequentemente vistas como um indicador otimista para o mercado cripto em geral, enquanto saídas são frequentemente vistas como sinais de pessimismo.

Antes de 25 de setembro, os ETPs de cripto tiveram saídas por várias semanas, segundo o relatório. Mas, começando na semana de 25 a 29 de setembro, o setor começou a experienciar entradas semanais sustentadas. O montante dos aportes também aumentou com o tempo.

Os ETPs são fundos de investimento cujas notas ou ações são projetadas para acompanhar o preço de um determinado ativo.

Aportes nos Estados Unidos

A semana que terminou em 24 de novembro contou com as maiores entradas de todo o período de nove semanas. A CoinShares afirmou que ETPs canadenses e alemães compuseram a maior parte das entradas da semana, com 87%. Os aportes nos Estados Unidos foram moderados, de US$ 30 milhões.

Já os fundos de cripto como um todo agora têm US$ 45,4 bilhões em ativos sob gestão, o maior em 18 meses. Em um relatório anterior, a CoinShares especulou que essas recentes entradas podem ser influenciadas pelo crescente otimismo de que um ETF de bitcoin à vista nos EUA será aprovado.

Em 22 de novembro, a gestora BlackRock — a maior do mundo e com um portfólio trilionário — se reuniu com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) na tentativa de avançar em direção a esse objetivo. A Grayscale se reuniu com a SEC por razões semelhantes.

