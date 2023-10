Procuradora-geral de NY processa gigantes cripto por suposta fraude de US$ 1,1 bilhão

A procuradora-geral de Nova York entrou com uma ação judicial contra as empresas de criptomoedas Gemini, Genesis e Digital Currency Group (DCG) por supostamente defraudar investidores através do programa de investimento Gemini Earn.

Uma declaração oficial do escritório da Procuradora Geral Letitia James delineia a base das acusações, alegando que as empresas defraudaram mais de 23 mil investidores, incluindo 29.000 cidadãos de Nova York, em mais de US$ 1 bilhão.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Uma investigação realizada pelo escritório de James afirma que a Gemini mentiu para os investidores sobre seu programa de investimento Gemini Earn, que foi executado em parceria com a Genesis. Alega-se que, enquanto a Gemini havia assegurado aos investidores que o programa era um investimento de baixo risco, as investigações revelam que as finanças da Genesis "eram arriscadas":

“A ação alega que a Gemini sabia que os empréstimos da Genesis estavam subsegurados e em um ponto altamente concentrados com uma entidade, Alameda de Sam Bankman-Fried, mas não revelou essa informação aos investidores.”

A ação também acusa a Genesis, bem como seu ex-CEO Soichiro Moro, a empresa-mãe DCG e seu CEO, Barry Silbert, de defraudar investidores ao tentar ocultar mais de US$ 1,1 bilhão em perdas.

A ação busca proibir a Gemini, Genesis e DCG de operar na indústria de investimentos financeiros em Nova York, bem como buscar restituição para investimento e o retorno de "ganhos ilícitos".

Uma declaração do procurador-geral de Nova York destacou as perdas sofridas por "investidores da classe média":

"Nova-iorquinos trabalhadores e investidores em todo o país perderam mais de um bilhão de dólares porque foram alimentados com mentiras flagrantes de que seu dinheiro estaria seguro e cresceria se investissem no Gemini Earn."

James acrescentou que a Gemini escondeu os riscos de investir com a Genesis, enquanto a empresa mentiu ao público sobre suas perdas. Ela também mirou a indústria de criptomoedas em geral, descrevendo a fraude como "outro exemplo de atores ruins causando danos em toda a indústria de criptomoedas sub-regulada."

Genesis e Gemini já haviam sido atingidas por uma ação judicial da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em janeiro de 2023 por supostamente oferecerem valores mobiliários não registrados através do programa Earn.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok