Primeiro-ministro do Japão diz que Web3 faz parte da "nova forma do capitalismo"

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, reafirmou nesta terça-feira, 25, o compromisso do país em promover o setor de Web3, destacando seu potencial para transformar a internet e gerar mudanças sociais significativas nos próximos anos.

Kishida fez os comentários no discurso de abertura no primeiro dia da conferência WebX em Tóquio, no Japão, conforme relatado pelo meio de comunicação local CoinPost. No mesmo dia, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, anunciou que a corretora de criptomoedas vai lançar sua nova plataforma japonesa em agosto, indo na contramão de movimentos de saída em outros países.

Durante sua fala, Kishida destacou o potencial da Web3 para impulsionar a inovação em diversos setores da sociedade e ressaltou a importância do evento ao trazer os participantes do setor ao Japão para impulsionar a colaboração entre os desenvolvedores locais: "Espero que o setor da Web3 recupere seu foco e sua vitalidade, e que vários novos projetos surjam".

O CEO da EOS Foundation, Yves La Rose, assistiu da plateia ao discurso de Kishida e escreveu no Twitter que as palavras do primeiro-ministro sinalizam uma atitude acolhedora que tem se mostrado comum na Ásia em relação à Web3: "Enquanto o Ocidente continua a se opor às empresas de blockchain, a Ásia está nos recebendo de braços abertos".

O primeiro-ministro do Japão também descreveu a Web3, considerada a nova geração da internet, como uma "nova forma de capitalismo" e elogiou o potencial do setor para impulsionar o seu crescimento por meio da "resolução de questões sociais" da atualidade.

Web3 no Japão

O discurso de abertura proferido por Koichi Hagiuda, presidente do Conselho de Pesquisa de Políticas do Partido Liberal Democrático do Japão, observou os esforços do país para estabelecer uma estrutura regulatória rigorosa com o objetivo de proteger os investidores que formam a base de usuários da Web3.

Hagiuda também destacou projetos como o "Start Next Innovator" como fundamentais para impulsionar o crescimento de empresas japonesas de Web3. A iniciativa do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão está enviando mil empreendedores e estudantes para o Vale do Silício em uma campanha de cinco anos para promover as startups de Web3 japonesas.

O mês de junho deste ano contou com uma enxurrada de novidades envolvendo o Japão e o setor Web3. Entre as principais novidades, a agência tributária nacional revisou a legislação que isenta os emissores de tokens no país de pagar impostos corporativos sobre ganhos não realizados em criptomoedas.

