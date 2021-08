Pressão compradora volta ao bitcoin: US$50.000 está cada vez mais próximo

por Lucas Correia*

O bitcoin valorizou cerca de +6,83% na última semana, negociando próximo do nível dos US$45.700, apesar do volume mais baixo em relação à média das últimas 20 semanas. Segundo as métricas do site CoinMarketCap, a dominância da principal cripto se mantém em cerca de 46,4%.

No gráfico diário, observamos o bitcoin em uma importante região de briga entre compradores e vendedores, a faixa da resistência da média móvel de 200 períodos em US$45.000. Esse nível de preço é uma importante barreira, apesar da pressão compradora que vem sendo construída nas últimas duas semanas.

O cenário de lateralidade entre o final de maio e final de julho ocorreu na correção de 61,8% de Fibonacci da alta ago/20 e abr/21, e isso indica fortemente que o movimento recente pode ter sido uma acumulação para continuidade da tendência de longo prazo de alta.

-

Ethereum (ETH/BTC)

A segunda maior criptomoeda em volume de mercado apresentou valorizou ~6.30% em relação ao bitcoin, sendo negociada em 0.06870 BTC por unidade de ETH. O volume da última semana foi maior do que as duas anteriores, mas ainda menor em relação à média de volume das últimas 20 semanas, o que indica falta de força no movimento. No gráfico diário temos a região dos 0.07195 atuando como principal resistência (61.8% entre o topo do dia 15 de maio e fundo do dia 23 de maior). Acreditamos na continuidade do movimento de alta, com alvos nas próximas retrações de Fibonacci do movimento de referência em 0.07195 BTC (61,8%) e 0.07595 (76,4%). A máxima histórica se encontra em 0.08240 e também é uma importante resistência a ser testada, caso o preço continue trabalhando acima dos 0.06500.

-

Chainlink (LINK/BTC)

A plataforma de smart contracts Chainlink e está sendo negociada próximo de 0.0005312 BTC, com uma desvalorização de 5.80% na última semana. No gráfico diário, observamos a média móvel de 200 períodos trabalhando como uma resistência em 0.0006120, e uma lateralidade de curto prazo. O próximo suporte a ser testado, dado a falha do rompimento da média móvel, se encontra em 0.0004818 e 0.0004166.

-

Polkadot (DOT/BTC)

A cripto Polkadot se encontra com um market cap de 447.689 BTC, e teve queda de 2.85% nos últimos sete dias. Atualmente é cotada próximo de 0.0004539 BTC e existe uma expectativa do mercado pelo teste dos 0.0005 BTC. O gráfico diário mostra a média móvel de 21 períodos com inclinação ascendente, sinalizando a continuidade de alta, e forma a possibilidade de uma figura de pivô de alta com topo em 0.00049610. O rompimento da figura citada pode levar aos alvos de Fibonacci em 0.00055530 (141,4%) e 0.00058447 (161.8%).

-

Uniswap (UNI/BTC)

A pressão compradora volta para a plataforma de DeFi Uniswap. Na última semana desvalorizou 9.87% e trabalha acima de 0.0006000 BTC. O gráfico diário mostra o rompimento de uma linha de tendência de baixa, indicando a possibilidade de uma nova pernada de alta. O rompimento da resistência em 0.00068265 é importante para a confirmação do cenário de alta, e a projeção de Fibonacci apresenta alvos em 141.4% (0.00077761 BTC) e 161.8% (0.00082439) do movimento estudado.

-

Binance Coin (BNB/BTC)

A criptomoeda da corretora Binance teve uma queda de 6,51% em relação à semana anterior, sendo negociada a 0.007797 BTC, com um market cap de 1.307.683 bitcoins. O gráfico mostra uma linha de tendência de queda perto de 0.009 BTC, indicando tendência de baixa. O preço se encontra no teste de um importante suporte entre 0.007643 e o fundo anterior em 0.007390. O rompimento do suporte citado pode levar aos alvos de Fibonacci em 0.006600 (141,4%) e 0.006091 (161,8%).

Cardano (ADA/BTC)

A Cardano continua em tendência de baixa no curto prazo, apesar da tentativa de recuperação do fim de julho, e caiu 0.95% em relação à semana anterior. A cripto atualmente é negociada em 3.256 satoshis e possui um próximo suporte em 3.100 satoshis. No gráfico diário temos um pivô de queda formado com topo no dia 2 de junho e fundo no dia 22 de junho, o principal movimento de referência para a utilização da ferramenta de Fibonacci. A projeção da figura pode levar o preço aos alvos de 2.855 satoshis (141,4%) e 2561 satoshis (161,8%). A falha de cenário ocorre caso o preço trabalhe acima da linha de tendência em azul.

-

Ripple (XRP/BTC)

A Ripple é negociada em 0.00001779 BTC, enquanto segue numa lateralidade, apesar de ter desvalorizado 2% essa semana. O gráfico diário mostra uma indefinição de movimento, enquanto o preço trabalha próximo da média móvel de 200 períodos e suporte dos 0.00001588 BTC. O cenário dos próximos dias segue lateralizado, caso não ocorra o rompimento do suporte citado. É importante ressaltar que caso ocorra um movimento de alta durante a semana, as resistências se encontram nas retrações de Fibonacci do último movimento de queda em 0.00002136 (23,6%) e 0.00002475 (38,2%).

-

Polygon (MATIC/BTC)

A multi-chain Polygon apresentou caiu 6.20% na última semana e segue sendo cotada em 0.0000246 BTC. No gráfico diário, observamos uma tendência de queda que segue desde junho e formou um pivô de baixa, que é um movimento de referência para projeção de Fibonacci. Acreditamos na continuidade de queda, caso o preço se sustente abaixo dos 0.00002906, e possui o alvo de 141,4% em 0.00002071, e alvo de 161,8% em 0.00001496.

-

*Lucas Correia é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual Digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.