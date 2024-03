Presidente de El Salvador diz que país tem mais bitcoins que o estimado pelo mercado

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, afirmou nesta quarta-feira, 13, que o país possui mais unidades de bitcoin do que o apontado pelas estimativas do mercado. Com isso, o lucro da nação com os investimentos na criptomoeda - que se tornou uma das moedas oficiais do país em 2021 - seriam ainda maiores que os registrados.

Bukele compartilhou a informação em um comentário no X, antigo Twitter, como resposta a outra publicação que informava que El Salvador tinha um lucro mais de US$ 83 milhões (R$ 415 milhões, na cotação atual) com seus investimentos no ativo, que disparou recentemente.

O presidente disse que, além dessa quantia, El Salvador também possui no momento bitcoins provenientes de medidas como um programa de pagamento na criptomoeda para obtenção de cidadania no país, receitas com conversão do ativo em dólar em comércios locais, recursos com mineração de bitcoin e receita com serviços governamentais.

Nesse sentido, o país teria ainda mais unidades da criptomoeda que o projetado, assim como um lucro potencial maior. As projeções atuais levam em conta apenas o endereço de carteira digital usado nas compras do ativo, que ocorreram 12 vezes com um custo médio de US$ 42,6 mil por unidade.

Os ganhos de El Salvador com o investimento estão na casa de 69%. Os lucros do país foram ampliados após o mais recente movimento de valorização do bitcoin, que iniciou um forte ciclo de alta em 2024 e já superou duas vezes recordes históricos, estabelecimento uma nova máxima de preço.

Em 1º de março, já em meio ao ciclo de alta da criptomoeda, o presidente de El Salvador Nayib Bukele afirmou que não pretende vender nenhuma unidade da criptomoeda que o país adquiriu desde 2021.