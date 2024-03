Presidente de El Salvador diz que não vai vender bitcoin apesar de lucro de mais de 40%

O presidente de El Salvador Nayib Bukele afirmou na última quarta-feira, 28, que não pretende vender nenhuma unidade de bitcoin que o país adquiriu desde 2021, mesmo com um lucro potencial de mais de 40% após o mais recente movimento de alta da criptomoeda, que disparou para mais de US$ 60 mil.

Bukele falou sobre o tema em uma publicação no X, antigo Twitter, em que também criticou pessoas que duvidaram da estratégia do país de aquisição da criptomoeda: "Quando o preço de mercado estava baixo, escreveram literalmente milhares de artigos sobre nossas supostas perdas".

"Agora que o preço de mercado do bitcoin está em alta, se vendêssemos, teríamos um lucro de mais de 40% apenas com as compras no mercado, e nossa principal fonte de bitcoin agora é nosso programa de cidadania", comentou o político, se referindo a uma medida para atrair cidadãos estrangeiros para o país com concessão de cidadania em troca de um pagamento em bitcoin.

Entretanto, mesmo com a alta, Bukele disse que "não venderemos [bitcoin], claro! No final, 1 bitcoin equivale a 1 bitcoin, isso era verdade quando o preço de mercado estava baixo e é verdade agora. Mas é muito revelador que os autores dos artigos, os 'analistas', os 'especialistas', os 'jornalistas', estejam agora totalmente silenciosos".

