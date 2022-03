Presidente de Honduras pode reconhecer o bitcoin como moeda legal no país

Honduras pode ser o próximo país a adotar o bitcoin como moeda de curso legal. O vizinho de El Salvador na América Central pode se inspirar no primeiro país a adotar a moeda, sob a gestão da presidente Xiomara Castro.

Nas últimas semanas, fontes têm apontando que a presidente de Honduras teria intenções de adotar a criptomoeda como uma forma de “avançar para o Primeiro Mundo”. Para Xiomara, “El Salvador não deveria ser o único a escapar da hegemonia do dólar”.

Apesar das informações não terem sido confirmadas até o momento, um anúncio da presidente é aguardado ainda para esta segunda-feira, 21.

Enquanto isso, Max Keiser, um famoso entusiasta da tecnologia blockchain, fez uma publicação curiosa em 18 de março, dando a entender que os as expectativas dos investidores de bitcoin em Honduras podem ser atendidas:

“Está acontecendo...”, escreveu Max Keiser.

Como o primeiro país a adotar o bitcoin como moeda de curso legal em setembro de 2021, El Salvador ganhou destaque mundial com a mineração de criptomoedas feita com a energia de um vulcão e investimentos bilionários no setor.

