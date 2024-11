Presidente de El Salvador sugere programa de "aluguel de vulcão" para mineração de bitcoin

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sugeriu no último domingo, 24, que seu governo pode criar um programa de "aluguel de vulcões" para uso na mineração de bitcoin. O país já tem utilizado a energia geotérmica gerada por um vulcão para a prática, mas a ideia agora é que empresas privadas também possam aproveitar o recurso energético abundante no território.

Bukele levantou essa possibilidade em resposta a uma publicação no X, antigo Twitter, que afirmava que o país conseguiu minerar 474 unidades da criptomoeda utilizando a energia geotérmica de um vulcão. O montante equivale a US$ 46 milhões (R$ 266 milhões, na cotação atual) no momento.

O presidente do país destacou que El Salvador conta com 170 vulcões e que, considerando esse número, um "programa de aluguel de vulcões para mineração de bitcoin pode na verdade fazer sentido", sem confirmar se o seu governo efetivamente trabalharia a ideia.

Logo em seguida, porém, Daniel Alvarez, diretor-geral de Energia, Hidrocarbonetos e Minas de El Salvador, respondeu a publicação de Bukele: "Nós estamos cuidando disso presidente. Nós vamos começar a trabalhar em uma nova lei sobre energia geotérmica imediatamente".

De acordo com informações divulgadas pelo governo de El Salvador, o uso da energia geotérmica de vulcão para a mineração de bitcoin teve início em 2021. O montante de 474 unidades mineradas foi revelado anteriormente, em maio deste ano, e pode ser ainda maior atualmente.

El Salvador e bitcoin

Um site do governo criado especificamente para monitorar as reservas do país indicam que, no momento, El Salvador conta com 5.944 unidades da criptomoedas. Com exceção das unidades obtidas via mineração, os ativos foram adquiridos a partir de compras pelo governo no mercado à vista.

El Salvador adotou uma estratégia de compra de 1 unidade de bitcoin por dia, garantindo que as reservas sempre estarão em crescimento. Com a disparada recente da criptomoeda, que firmou uma sequência de recordes de preço, a estratégia tem resultado em um lucro relevante para o país.

Recentemente, Bukele comemorou os lucros do país com a operação, que ultrapassaram pela primeira vez a marca dos US$ 100 milhões em ganhos não-realizados. Em uma publicação no X, o presidente deu um recado a críticos do projeto: "Eu avisei vocês".

O bitcoin foi transformado em moeda de curso legal em El Salvador em 2021, após uma proposta de Nayib Bukele. Recentemente, ele reconheceu em uma entrevista que a criptomoeda "não teve uma adoção em massa" pela população como seu governo esperava. Por outro lado, ele avalia que os ganhos financeiros com a estratégia foram significativos, compensando a baixa adesão pela população.