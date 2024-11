Presidente de El Salvador comemora lucro de R$ 800 milhões com bitcoin: "Eu avisei"

Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, comemorou nesta semana os lucros de El Salvador com a mais recente disparada do bitcoin. A criptomoeda foi adotada pelo país como moeda legal em 2021 e, desde então, o governo de Bukele tem realizado compras diárias do ativo, que é usado como reserva de valor pela nação da América Central.

Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos neste ano, o bitcoin iniciou uma disparada intensa. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula uma alta de mais de 23%, quebrando em diversas ocasiões sua máxima histórica de preço. Nesta quarta-feira, 13, o ativo bateu um novo recorde e ultrapassou os US$ 91 mil.

Com a disparada, as reservas da criptomoeda que El Salvador possui ultrapassaram pela primeira vez a marca de US$ 100 milhões em lucro potencial não-realizado. No momento, as reservas acumulam US$ 146 milhões em lucro potencial (R$ 845 milhões, na cotação atual).

No total, o país soma US$ 519 milhões em unidades de bitcoin adquiridas ao longo dos últimos anos. El Salvador adotou uma estratégia de compra de 1 unidade de bitcoin por dia, garantindo que as reservas sempre estarão em crescimento. A expectativa é que, com uma tendência de alta do ativo, os custos de aquisição sejam inferiores aos ganhos.

A mais recente valorização do ativo fez com que Bukele voltasse a usar as redes sociais para exaltar a estratégia criada por ele após assumir o governo de El Salvador. Em sua publicação mais recente no X, antigo Twitter, ele afirmou: "Eu avisei vocês".

O governo do país também anunciou que pretende realizar uma recompra de títulos de dívida emitidos em dólares, aproveitando os ganhos com a alta do bitcoin. O movimento ocorrerá pela terceira vez no ano, refletindo a valorização da criptomoeda nos últimos meses.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Bitcoin em El Salvador

O bitcoin foi transformado em moeda de curso legal em El Salvador em 2021, após uma proposta do presidente Nayib Bukele. Pela lei aprovada, qualquer estabelecimento comercial é obrigado a aceitar o ativo digital como forma de pagamento, caso tenha as condições tecnológicas para isso.

A possibilidade, porém, não se refletiu em um desejo da população de usar o ativo para pagamentos. Uma pesquisa divulgada em outubro aponta que 92% da população de El Salvador não usa criptomoedas para realizar transações financeiras.

Recentemente, Bukele reconheceu em uma entrevista que a criptomoeda "não teve uma adoção em massa" pela população como ele e seu governo esperavam. Por outro lado, ele avalia que os ganhos financeiros com a estratégia foram significativos, compensando a baixa adesão pela população.