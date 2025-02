Preço do ovo salta nos EUA e supera alta do bitcoin no início do governo Trump

O mercado de criptomoedas tem reagido rapidamente a cada novo acontecimento ligado ao governo de Donald Trump. A vitória do política nas eleições presidenciais do país em novembro de 2024 foi suficiente para fazer o bitcoin disparar e ultrapassar os US$ 100 mil. Mas, nos primeiros dias do governo do político, o preço do bitcoin não acumula a maior alta no mercado.

Na verdade, dados divulgados recentemente pelas autoridades norte-americanas indicam que o desempenho da criptomoeda ficou bem atrás da disparada do preço do ovo. Enquanto a criptomoeda é um ativo financeiro que tem ganhado espaço entre investidores, o ovo já é um alimento popular, antigo e tradicional no mercado.

Segundo especialistas, o salto recente no preço do ovo está ligado a um surto de gripe aviária nos Estados Unidos, obrigando o abate de milhares de galinhas e, portanto, reduzindo a oferta disponível do alimento. Como a demanda pelo produto se manteve, os preços têm subindo fortemente nas últimas semanas.

Dados reunidos pelo site de notícias Protos e divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicam que, desde o início do governo Trump, em 20 de janeiro, o preço de uma dúzia de ovos brancos grandes saltou de US$ 4,85 para US$ 7,43 na média nacional. Uma alta de 53%.

Por outro lado, no mesmo período, o bitcoin acumula uma valorização de cerca de 2%. Por mais que a comparação entre a criptomoeda e o ovo não seja direta, afinal os dois possuem utilidades diferentes e seus preços são determinados por fatores distintos, a comparação ilustra tanto a alta significativa do alimento quanto o desempenho aquém do esperado do bitcoin.

No caso da criptomoeda, analistas consideram que o começo de ano foi marcado por uma lateralidade e pela dificuldade do ativo se manter acima dos US$ 100 mil. De um lado, ele segue prejudicado pelas incertezas no mercado em relação ao futuro da política monetária dos Estados Unidos.

Do outro, as ameaças de taxação e guerras comerciais de Donald Trump prejudicam o ativo, que também chegou a ser derrubado pelo "efeito DeepSeek". Ao mesmo tempo, alguns investidores mostraram uma decepção com o início do governo Trump, esperando ações mais concretas e sinalizações mais amplas do presidente em relação ao ativo, o que ainda não ocorreu.