Preço do bitcoin rompe resistências e recupera perdas: tendência de alta está por vir?

Nesta sexta-feira, 26 de janeiro, o bitcoin recupera as perdas deste início de 2024 após a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA. Outras criptomoedas, como ether e Solana, acompanham o movimento de alta e o setor negocia mais de US$ 61 bilhões nas últimas 24 horas.

O bitcoin é cotado a US$ 42.007 no momento, com alta de 5,29% nas últimas 24 horas de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado apagou as perdas recentes e agora tem queda de apenas 0,5% desde o início de 2024.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana, Avalanche e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

O início do ano foi marcado por uma alta volatilidade no bitcoin e nas principais criptomoedas após a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA pela Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC, na sigla em inglês).

A expectativa de gigantes do mercado financeiro como o Standard Chartered era que a aprovação e outros eventos impulsionassem o preço do bitcoin para US$ 200 mil ainda este ano.

No entanto, o bitcoin despencou em um fenômeno classificado por especialistas como “compre o boato, venda o fato” em conjunto com fluxos de saída bilionários do GBTC, maior fundo de bitcoin que virou ETF após a aprovação da SEC. Com isso, investidores puderam resgatar seu dinheiro sem precisar pagar um prêmio por isso.

O bitcoin vai continuar subindo?

"Dado que os preços se encontram nessa faica em um período próximo a um final da semana, e levando em conta que os fluxos de saída de GBTC não afetarão o mercado no fim de semana (dado que são negociados na bolsa de valores tradicional, e a mesma não funciona de sábado e domingo), é plausível assumir que o movimento de alta que se iniciou na terça-feira, 23, possa continuar”, comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual. Os especialistas do banco haviam previsto um movimento do tipo no Market Overview.

“Agora que os preços romperam as resistências de US$ 40.540 e de US$ 41.730, se torna mais claro um cenário de potencial reversão de tendência, onde o bitcoin escapa da lateralização na qual negocia desde segunda-feira, 22”, acrescentou o especialista à EXAME.

“Tratando-se dos próximos alvos, há a possibilidade dos preços atingirem a resistência dos US$ 45.440. No entanto, dado o baixo volume negociado nos fins de semana, não acredito que isso vá ocorrer nos próximos dias, dando aos investidores a oportunidade de se posicionarem em uma potencial reversão de tendência no curto prazo”, concluiu Galhardo.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.270 no momento, com alta de 3,25% nas últimas 24 horas. Solana, Avalanche e Internet Computer também se destacam por suas altas no período, subindo 8,17%, 8,85% e 11%, respectivamente.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana, Avalanche e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok