Preço do bitcoin pode estar repetindo rompimento de 2020 e chegar a US$ 92,5 mil, apontam gráficos

O preço do bitcoin parece pronto para atingir US$ 90 mil ou mais nas próximas semanas, devido a uma combinação de indicadores técnicos, on-chain e fundamentalistas.

Bandeira de alta do preço do bitcoin está tomando forma

O preço do bitcoin entrou em uma fase de consolidação, movendo-se lateralmente em uma formação triangular semelhante a uma bandeira de touro, depois de atingir o novo recorde histórico de US$ 69.210.

Em particular, os analistas veem as bandeiras de touro como padrões de continuação de alta que podem elevar o preço de um ativo tanto quanto o pico da tendência de alta anterior. Esse rompimento normalmente acompanha também um aumento no volume de negociação.

Atualmente, as chances de rompimento do bitcoin são consideráveis, uma vez que o preço encontra-se em fase de consolidação, principalmente após a confirmação de uma nova máxima histórica, e por outros motivos discutidos abaixo. Assim, o próximo alvo poderia estar em torno de US$ 92.500, a ser alcançado já nas próximas semanas, com um aumento de 35% em relação aos níveis de preço atuais.

Crescimento dos aportes em ETFs de bitcoin

A tendência de alta do preço do bitcoin nas últimas semanas coincidiu com o aumento dos aportes nos fundos negociados em bolsa (ETF) baseados nos EUA. Notavelmente, esses ETFs detêm mais de US$ 53 bilhões em ativos sob gestão em 7 de março, em comparação com os US$ 27,95 bilhões registrados no momento do lançamento dos produtos de investimento em janeiro.

Fluxos de entrada em crescimento nos ETFs indicam que mais investidores estão comprando ações desses fundos, o que, por sua vez, aumenta a demanda pelo ativo subjacente. Isso ocorre porque a gestora do fundo pode precisar comprar ativos adicionais para garantir que o ETF reflita com precisão a composição do índice ou o setor que ele acompanha.

"Parece que a aprovação do ETF de bitcoin desencadeou uma acumulação que, se sustentada, elevará o bitcoin a US$ 100 mil até outubro de 2024", comentou o analista de mercado Timothy Peterson no X.

Além disso, o aumento dos aportes nos ETFs ocorre semanas antes do halving do bitcoin. Historicamente, a redução pela metade das recompensas por bloco minerado têm sido associada a aumentos de preço antes (e depois) do evento.

Repetição de padrão de 2020 indica mais ganhos

A ação de preço atual do bitcoin também se assemelha muito a um padrão histórico formado antes da alta rumo ao recorde histórico de US$ 69 mil, registrado em novembro de 2021, de acordo com o analista de mercado Jelle.

Essas correções semelhantes logo após a renovação da máxima histórica sugerem que a próxima etapa de alta pode estar chegando, como em 2021, embora com algumas diferenças.

"O bitcoin está agindo de forma semelhante ao rompimento da máxima histórica em 2020", argumentou Jelle no X, acrescentando:

"Um rompimento fracassado com correção acentuada, depois alguma consolidação e um rompimento bem-sucedido para cima."

Se a história se repetir com um rompimento bem-sucedido, o preço do Bitcoin terá como preço-alvo imediato os US$ 75 mil.

