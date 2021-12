Preço do bitcoin pode 'andar de lado' até o fim do ano, diz analista

O bitcoin se mantém lateralizado neste mês de dezembro, enquanto o fluxo dos mercados globais diminui por conta do recesso de fim de ano.

No gráfico diário seguimos em correção, após falha de rompimento do topo anterior em 66.999 dólares, apesar da renovação de máxima histórica, mas já enfraquecida. O preço da criptomoeda segue trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos, indicando existência da pressão vendedora.

Seguimos acompanhando a pernada de alta formada entre 21 de setembro e 20 de outubro (seta azul), que forma uma figura chamada pivô de alta, a qual pode ser projetada para definição de objetivos de preço e retrações de Fibonacci, que são níveis de preço que atuam como suporte baseado em proporções de Fibonacci.

Dito isso, o principal suporte se mantém nos 46.120 dólares (retração de 76,4% de Fibonacci). É importante ressaltar que o bitcoin se encontra em uma “trap zone”, considerada uma região de indecisão de movimento quando o preço se encontra entre a média móvel de 21 períodos e a média móvel de 200 períodos.

O cenário estratégico do momento é de compasso de espera, enquanto o preço não possui definição em relação à sua média móvel de 200 períodos (46.979 dólares). A retomada da pressão compra pode ocorrer caso o preço volte a trabalhar acima da média móvel de 21 períodos (51.475 dólares), para teste das regiões de Fibonacci em 56.545 e 60.525 dólares. Ressaltamos que é muito perigoso operar entre a faixa dos 46.000 e 50.200 dólares, visto que os rompimentos tendem a falhar e não temos aceleração da tendência.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

