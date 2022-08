Preço do bitcoin permanece estável em US$ 21.500 frente a dados de recessão econômica nos EUA

Após orbitar próximo dos US$ 22 mil, o bitcoin era negociado pouco acima de US$ 21.400 e operava estável na manhã desta quarta-feira, 24. Por outro lado, os dados de monitoramento do CoinMarketCap mostravam ligeira alta da capitalização de mercado, cujo volume era de US$ 1,03 trilhão, com o bitcoin recuando para 39,8% em dominância de mercado ao ceder participação para as outras criptomoedas.

O movimento, enxergado com certo otimismo por parte de alguns analistas de criptomoedas, acontece na esteira da divulgação do Purchasing Manager’s Index (PMI) dos Estados Unidos, que recuou de 47,7 em julho para 45,0 em agosto. O Índice de Gerentes de Compra, na tradução em português para o PMI, é um indicador que mede mensalmente a atividade econômica de um país e sua redução, para níveis abaixo de 50, é interpretada como um sinal de recessão econômica.

Não por acaso o bitcoin ganhou força frente ao dólar americano logo nas primeiras horas após o anúncio, ainda que não esteja descartada a manutenção do arrocho da política monetária por parte do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, na forma de um possível novo anúncio de elevação da taxa de juros.

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, era negociado por US$ 1.637 com alta de 1,6%, mas o tímido avanço do token da rede líder dos contratos inteligente não era acompanhado pela maioria das principais criptomoedas em capitalização de mercado, que operavam com ligeira baixa, que não chegava a -1%. Uma das exceções era a AVAX, negociada por US$ 23,07, com alta de 1,76%.

O mapeamento também indicava que alguns projetos atraiam os investidores. A Helium (HNT) estava precificada em US$ 7,44 com alta de 13%, a Chiliz (CHZ) era trocada de mãos por volta de US$ 0,24 com alta de 11%, a Nexo (NEXO) valia US$ 1% e apresentava alta de 10%.

