Preço do bitcoin sobe e recupera US$ 27 mil com otimismo no mercado

O bitcoin opera em alta nesta segunda-feira, 15, após registrar uma sequência de sete dias consecutivos de queda, ajudando o mercado de criptomoedas a valorizar e se recuperar de uma semana negativa. O movimento reflete um otimismo generalizado entre investidores nos mercados globais, ao mesmo tempo em que o segmento segue atento a desdobramentos regulatórios nos Estados Unidos.

De acordo com dados da plataforma de inteligência de mercado CoinGecko, a maior criptomoeda do mundo valoriza 1,5% nas últimas 24 horas, cotada a US$ 27.309. O setor como um todo tem alta de 1,7%, enquanto o ether tem um avanço menor, de 0,6%, cotado a US$ 1.819,96. O Lido e a Litecoin estão entre os destaques de alta, e o Pepe lidera as quedas.

Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset, destaca que os mercados globais operam em alta nesta sessão, revertendo a queda da última sexta-feira, 12. O principal foco dos investidores no momento é a negociação nos Estados Unidos para elevar o teto da dívida no país e evitar uma crise. Como as conversas tiveram sinais de avanço, o mercado reduziu a aversão a riscos.

"Enquanto essa questão não for resolvida, o mercado provavelmente manterá uma postura mais cautelosa. Além disso, a semana promete ser movimentada, com a divulgação de dados importantes de atividade econômica e discursos de importantes autoridades do Federal Reserve, entre eles, Jerome Powell", ressalta Ferreira.

No mundo das criptomoedas, o bitcoin e outros ativos podem ser afetados por desdobramentos da briga entre a exchange Coinbase e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês). Ferreira observa que "novos desenvolvimentos são esperados semanalmente. A Coinbase tem se preparado para este embate legal, contratando especialistas e conseguindo uma decisão judicial que obriga a SEC a responder a 50 perguntas propostas pela plataforma de exchange dentro de um prazo de 10 dias. Este é um momento decisivo para o futuro do mercado de criptomoedas nos EUA".

O analista observa ainda que as falhas técnicas registradas na Ethereum ao longo dos últimos dias ainda representam um "desafio significativo para os desenvolvedores" do blockchain mesmo após a resolução dos problemas, "especialmente considerando a recente transição do mecanismo de consenso para Prova de Participação", o que pode trazer volatilidade para o ether.

Quanto o bitcoin subiu em 2023?

Até o dia 15 de maio, o bitcoin acumula uma valorização de mais de 60% em 2023, mas atualmente enfrenta uma lateralização, alternando entre US$ 27 mil e US$ 29 mil. Para especialistas, essa valorização está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre.

O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptos, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Além disso, outros analistas apontam mais motivos que podem estar ajudando o mercado cripto.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos devido a algumas características da criptomoeda, em especial sua oferta finita e limitada, que lhe confere um caráter deflacionário.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok