Preço do bitcoin dispara e pode enfrentar resistência em US$50 mil

O preço do bitcoin retornou para a faixa dos 47 mil dólares pela primeira vez em duas semanas, indicando uma forte demanda por parte de compradores no curto prazo. O próximo nível de resistência é visto por especialistas em 50 mil dólares, onde ocorreram algumas realizações de lucro no início de setembro.

Indicadores técnicos demonstram uma aceleração no movimento de alta no gráfico diário, e essa é a primeira leitura positiva desde julho. Isso significa que a tendência de alta do médio prazo está se estabilizando, ainda que dentro do intervalo entre o suporte de 40 mil dólares e a resistência de 50 mil dólares.

O índice de força relativa (RSI) ainda não está sobrecomprado no gráfico diário, o que pode manter a pressão compradora no curto prazo.

No gráfico semanal, o RSI está neutro, e o movimento de alta continua fraco. Isso sugere que um período de consolidação pode persistir abaixo do intervalo de 50-55 mil dólares.

Compradores defenderam o suporte próximo dos 40 mil dólares nos últimos dias, ponto que também foi decisivo para a alta de 6 de agosto. Além disso, o bitcoin está de novo acima da média móvel de 200 períodos, o que promove uma vantagem para os compradores que buscam se recuperar das quedas.

