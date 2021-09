Preço do bitcoin dá sinais de sobrevenda e pode ter novo movimento de alta

O preço do bitcoin está se mantendo acima dos 40 mil dólares, patamar que pode interromper a queda e dar mais força para um possível movimento de alta no curto-prazo. No entanto, no lado superior a forte resistência entre 47 e 50 mil dólares pode ser responsável por frear uma nova alta.

No momento, a criptomoeda é negociada por aproximadamente 42.300 dólares, com uma queda de 2% nas últimas 24 horas.

O índice de força relativa (RSI) atingiu o maior nível de sobrevenda nos últimos 2 meses. A última vez em que o RSI apresentou um nível de sobrevenda tão grande quanto nesta quarta-feira, 22, foi em 20 de julho, que precedeu uma alta de quase 60% fazendo com que os preço tivesse um forte movimento de alta a partir do suporte em 30 mil dólares.

No gráfico semanal, contudo, o RSI está neutro, sugerindo que o preço pode se consolidar por mais alguns dias neste patamar.

Por enquanto, o bitcoin encontrou um suporte na média móvel de 100 dias, que atualmente está próxima do patamar de 40 mil dólares. Caso o patamar seja rompido, o próximo suporte está localizado no patamar de 37.500 dólares, que por sua vez, é a média de preços dos últimos quatro meses.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

