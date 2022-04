Preço de bitcoin e ether estáveis enquanto altcoins disparam nesta quarta

As duas maiores criptomoedas do mundo, bitcoin (BTC) e ether (ETH), negociam sem grandes alterações de preço nesta quarta-feira, 20. Às 15h, o BTC era cotado em US$ 41.349, uma alta de 0,8%. Enquanto o ETH trocava de mãos por US$ 3.062, em queda de 1,3%. Apesar da movimentação reduzida para os padrões do mercado cripto, o movimento indica uma recuperação para os dois ativos, que começaram a semana valendo menos de US$ 40.000 e de US$ 3.000, respectivamente. Como um todo, o mercado de criptoativos sobe 0,42%, valendo US$ 1,93 trilhão.

Sem grandes novidades no campo macroeconômico, parte da razão por trás das altas ao longo da semana é o fim do período de declaração do imposto de renda norte-americano, conhecido por fazer pressão em preços de ativos percebidos como de risco. O índice de ações norte-americano Nasdaq, com foco em empresas de tecnologia, também negocia em queda de 0,68%. Parte dessa pressão vem das ações da Netfix, que caem 35%, seguindo os resultados negativos da empresa, que reportou pela primeira vez uma queda no número de assinantes.

Isso causou preocupação com os investidores, que esperam resultados de outras empresas para decidir futuros investimentos. O S&P 500, índice mais focado em empresas da economia tradicional, no entanto, sobe 0,39%.

A solana, a sétima maior criptomoeda do mundo por valor de mercado, que bateu recorde de alta em 2021 mas viu seu preço despencar em 2022, perdendo mais de 50% de seu valor, opera em alta de 0,44% a US$ 106. No mês, o ganho acumulado é de 17%, ainda assim causando perdas fortes para seus investidores.

Enquanto isso, o token luna, do blockchain Terra, sobe cerca de 0,97% cotada em US$95. Uma das razões apontadas para isso é a continuidade nos planos da Luna Foundation Guard para aumentar as suas reservas de bitcoin. Já o ADA, da rede Cardano, outra das principais cripto do mercado, sobe 0,49%, negociada a US$ 0,94.

As criptomoedas-meme dogecoin e shiba inu têm variação de -0,25% e -0,58%, respectivamente, correspondentes a US$ 0,14 e US$ 0,000025, também respectivamente.

Um dos grandes campeões de alta nesta semana é o GMT, token da STEPN, jogo move-to-earn no qual usuários ganham dinheiro correndo com tênis em forma de NFT adquiridos dentro do próprio game. Nos últimos sete dias, o ganho acumulado foi de 60%. A cotação atual é de US$3,50.

A principal razão para o rali foi o lançamento dos resultados de primeiro trimestre, liberado no começo deste mês – o Stepn gerou receita de 198.635 solana, equivalentes a US$26.815 milhões na cotação do dia. Segundo a empresa, o lucro será usado para recompra da criptomoeda em mercados secundários e sua subsequente queima. Eles avisam, no entanto, que esse processo pode durar o mês todo, para evitar mudanças bruscas no preço do ativo.

Outro grande destaque é a ApeCoin, token da Yuga Labs, empresa responsável por duas das maiores coleções de NFTs da história: Bored Ape Yatch Club e Mutant Ape Yatch Club. Com rumores de que os terrenos do metaverso da empresa serão negociados com a criptomoeda, investidores levaram seu preço até $16,06, alta de 19,72% nas últimas 24 horas e 27,39% na última semana.

