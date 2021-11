Preço da criptomoeda 'Omicron' sobe quase 1.000% após alerta da OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) nomeou a nova variante do coronavírus, B.1.1.529, como “ômicron” e alertou sobre seus riscos, fazendo com que o mercado cripto e diversas ações sofressem forte queda.

No entanto, uma criptomoeda pouco conhecida permaneceu resiliente e multiplicou seu preço 10 vezes ao longo do final de semana: a OMIC, moeda nativa do protocolo descentralizado com o mesmo nome da nova variante do covid-19, que era negociada por 70 dólares na madrugada de sexta-feira, 26, subiu para 711 dólares no último domingo, de acordo com dados da Crypto.com.

A alta no preço do token pode representar um pico na irracionalidade — nesse caso, o preço da criptomoeda teve uma série de altas significativas apenas porque seu blockchain compartilha o mesmo nome da nova variante do SARS-CoV-2.

O Omicron, projeto baseado em títulos de yield farming, é construído com a tecnologia de escalabilidade da Ethereum chamada Arbitrum, mas não tem nenhuma conexão com o coronavírus, e a moeda OMIC está longe de ser um ativo seguro.

Enquanto o fornecimento máximo do token é de 1.000.000 OMIC, provedoras de dados como a Messari, Crypto.com e CoinGecko não disponibilizam detalhes sobre o valor de mercado da criptomoeda. Alguns observadores veem a alta no preço da OMIC como uma evidência de condições similares à bolhas no mercado cripto.

A OMIC é lastreada por uma cesta de ativos, incluindo a stablecoin USDC, e é listada apenas na exchange descentralizada SushiSwap. Os donos de moedas OMIC podem realizar staking para receber mais tokens. “O benefício principal dos stakers vem do aumento na quantidade de moedas. O protocolo emite novos tokens a partir de seu tesouro, e a maior parte deles é distribuído para os stakers”, afirma um material explicativo oficial. “Dessa forma, os lucros dos stakers virá de balanços autocompostos, apesar da exposição ao preço continuar sendo um fator importante a se considerar”.

O token OMIC é negociado atualmente por 625 dólares. O mercado cripto mais amplo também ganhou certo equilíbrio, com o bitcoin se recuperando e atingindo os 57.500 dólares após seu preço ter chegado a 53.800 dólares com queda de 9% na sexta-feira, 26.

Os contratos futuros atrelados ao S&P 500 também indicam diminuição dos temores relacionados à nova variante, com um ganho de 0,5%.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

