“Precisamos de bancos para integrar blockchain em seus sistemas”, diz sócio do BTG Pactual

Bancos brasileiros como BTG Pactual, Itaú e Nubank integram cada vez mais as criptomoedas e a tecnologia blockchain em seus produtos e serviços. Ainda muito nova, a tecnologia que deu início ao bitccoin há pouco mais de uma década e meia como uma forma de protesto ao sistema financeiro tradicional pode depender dele para alcançar a adoção em massa.

De acordo com André Portilho, head de Digital Assets e sócio do BTG Pactual, “ainda precisamos de bancos e instituições financeiras para integrar blockchain nos seus sistemas legados. Precisamos de uma movimentação regulatória antes disso para que haja clareza”.

Bancos em blockchain

Nesta terça-feira, 15, Portilho participou do painel “Bancos em blockchain: o caminho da Amérca Latina para a transformação digital” que aconteceu no evento Swell 2024, organizado pela Ripple, empresa do setor de criptoativos, em Miami.

“Os bancos no Brasil viam cripto como uma ameaça e chegaram a fechar contas de exchanges. Isso mudou com a visão de que tokenização poderia ser uma nova forma de uso para os bancos”, disse ele durante o painel.

“Há um entendimento de que isso é uma infraestrutura, tecnologia e uma área nova de operação. É crucial que essas instituições se engajem com cripto para trazer a adoção em massa”, acrescentou.

Há anos no setor cripto, o BTG já oferece a negociação direta de criptomoedas em sua plataforma própria, a Mynt. Antes de seu lançamento em 2022, no entanto, o banco já possuía iniciativas de tokenização e fundos.

“Tokenização foi nossa primeira visão em cripto e vejo como algo que está crescendo muito. DLT está sendo cada vez mais usado como trilho para transações. Podemos eventualmente integrar mais. Estou parcialmente otimista sobre o futuro e vejo essa tecnologia lentamente se tornando o trilho financeiro do futuro”, disse Portilho no evento Swell 2024.

*A jornalista viajou para Miami à convite da Ripple para o evento Swell 2024.

