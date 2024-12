Powell descarta compras de bitcoin pelo Federal Reserve: "Não temos permissão"

O presidente do Federal Reserve Jerome Powell descartou na última quarta-feira, 18, a possibilidade da autoridade monetária dos Estados Unidos adquirir unidades de bitcoin para a composição do seu balançamento. Ele afirmou que, no momento, a lei do país para a autarquia impediria esse tipo de compra.

Powell falou sobre o tema durante a sua tradicional coletiva de imprensa após a conclusão das reuniões de política monetária do Fed. Na última reunião, a autarquia decidiu realizar um novo corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros e sinalizar mais dois cortes em 2025, menos que o esperado inicialmente pelo mercado.

Ao ser questionado sobre possíveis investimentos em bitcoin, Powell disse que "nós não temos permissão para ter bitcoin. O Federal Reserve Act determina o que nós podemos ter [nos balanços]. E nós não estamos buscando uma mudança da lei. Isso é o tipo de coisa para o Congresso considerar, mas nós não estamos buscando essa mudança".

O Federal Reserve Act é a lei que determina o funcionamento da autarquia e quais ativos podem compor o seu balanço. Ainda durante a coletiva de imprensa, o presidente do Fed foi questionado sobre a sua avaliação do potencial da criptomoeda como um ativo de reserva de valor, mas optou por não dar uma opinião específica sobre o tema.

Também neste mês, Powell falou sobre o bitcoin durante um evento nos Estados Unidos. Questionado sobre a criptomoeda, ele afirmou que ela seria um "concorrente do ouro, não do dólar". Ele comentou ainda que o ativo ainda teria um caráter majoritariamente especulativo, dificultando o seu uso como uma moeda efetiva.

"Ele é como o ouro, mas a diferença é que é virtual, digital. As pessoas não estão usando ele como uma forma de pagamento ou como uma reserva de valor. Ele é altamente volátil. Ele não é um concorrente do dólar, na verdade ele é um concorrente do ouro", disse Powell.

Os questionamentos para o presidente do Fed também surgiram em meio às discussões sobre a criação de uma reserva estratégica de bitcoin nos Estados Unidos, algo que foi defendido pelo presidente eleito Donald Trump. Um projeto de lei sobre o tema que tramita no Congresso determinaria uma reorganização das reservas do Federal Reserve, abrindo espaço para as aquisições.

A ideia seria que o governo do país comprasse 200 mil unidades de bitcoin nos cinco anos seguintes à aprovação da proposta, resultando em uma reserva de 1 milhão de unidades do ativo. Considerando a cotação atual, o volume valeria mais de US$ 90 bilhões (pouco mais de R$ 550 bilhões, na cotação atual).