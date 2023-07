Poupança de dados: BC estuda sistema de recompensas por dados compartilhados no Open Finance

O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, destacou durante uma entrevista à BlackRock Brasil, que dentro da agenda de inovação do sistema financeiro nacional, agenda BC#, a autarquia planeja diversas inovações ligadas ao Pix, Open Finance e Real Digital.

Entre elas, está o que Campos Neto chamou de "Poupança de Dados", um sistema que planeja pagar os usuários de bancos, fintechs e outros participantes do sistema financeiro, pelos dados compartilhados no sistema.

Segundo ele, quanto mais dados o sistema financeiro possui sobre um cliente, o custo das operações fica menor e também há possibilidade de desenvolver produtos personalizados para os clientes.

"Em algum momento vamos ter um Open Tudo (referência ao Open Finance) porque todos os produtos onde tem problema tem assimetria de informação, você pode entrar com uma plataforma parecida com o Open Finance e você pode diminuir essa assimetria fazendo com que o spread caia e as pessoas podem acessar produtos mais baratos e mais sob medida", destacou.

Ele também apontou que o mundo ainda não chegou em um produto 'definitivo' que possibilite às pessoas monetizar os dados, que, de acordo com Campos Neto, é uma das Poupanças que o cidadão faz ao longo da vida e que atualmente estes dados estão nas mãos das empresas e não das pessoas.

"Então uma das coisas que nós vamos fazer é quando tiver o Agregador Financeiro, desenvolver uma função de gerar, guardar e categorizar dados de uma forma homogênea para que você possa trocar estes dados por tokens e estes tokens conversariam com a moeda digital que a gente está criando, o Real Digital", especificou.

Embora não tenha abordado quando o Banco Central pretende implementar esta funcionalidade, em outras apresentações sobre o tema, ele destacou que esse é um passo posterior ao lançamento do Real Digital, que deve ocorrer no final de 2024.

Mudança no sistema financeiro

Recentemente, o diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, destacou que o sistema de tokenização que o Banco Central pretende implementar com o lançamento do Real Digital, deve mudar o sistema financeiro nacional ao promover novas modalidade de financiamento a empreendimentos na economia brasileira.

Segundo declarou Damoso durante um evento recente, as CBDCs, como o Real Digital, são um novo movimento na economia e uma novidade para todo o mercado financeiro, assim como a integração das criptomoedas com a economia tradicional, no entanto, apesar da novidade, isso não impediu e não impede que estas inovações sejam importantes fatores de mudança na economia nacional.

“Precisamos aceitar isso, conhecer isso, a tokenização e reconhecer seu potencial. Este é um tema fundamental e que está na agenda do governo", disse.

