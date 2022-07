Potencial dos NFTs é vasto e as possibilidades criativas são infinitas, diz CEO

Enquanto alguns se recusam a adotar tokens não fungíveis (NFTs), outros estão encontrando maneiras de perceber o potencial da tecnologia NFT para resolver problemas do mundo real.

Em uma entrevista ao Cointelegraph, Josh Katz, CEO do marketplace de NFTs YellowHeart, compartilhou seus pensamentos sobre o uso de NFTs na emissão de ingressos, como será o espaço NFT no futuro e se os NFTs podem eventualmente superar as criptomoedas em popularidade.

De acordo com Katz, a emissão de bilhetes é um dos casos de uso mais atraentes para tokens não-fungíveis. Citando o incidente da UEFA Champions League em Paris, onde os ingressos fraudulentos causaram o caos, o CEO disse que os ingressos de NFT são a solução:

“Ao fornecer uma prova imutável de autenticidade para cada ingresso emitido, os locais e os artistas têm uma defesa eficaz contra a falsificação de ingressos.”

Quando perguntado sobre seus pensamentos sobre como será a indústria de NFT nos próximos anos, Katz disse que os NFTs estarão envolvidos em muitas atividades do dia-a-dia em vários setores. Ele disse que isso acontecerá quando as pessoas perceberem que os NFTs podem aumentar o engajamento e eliminar os intermediários:

“O potencial de crescimento na adoção e implementação de NFT é vasto, e as possibilidades criativas ligadas a isso são infinitas.”

Katz também compartilhou seus pensamentos sobre se os NFTs podem se tornar maiores que as criptomoedas como o bitcoin. Ele explicou que há espaço para ambos, pois as duas tecnologias baseadas em blockchain têm seus próprios utilitários e casos de uso exclusivos. “A criptomoeda está transformando a forma como fazemos pagamentos, e as NFTs são empregadas para conceder propriedade digital e autenticidade de novas maneiras inventivas”, disse Katz.

Enquanto isso, um estudo revelou que um dos obstáculos que o marketplace de NFTs deve superar é a confiança do consumidor. Uma pesquisa realizada pelo National Research Group mostrou que apenas 15% dos entrevistados têm total confiança nos marketplaces de NFTs. Apesar disso, a pesquisa mostrou que há uma abertura entre os fãs para aprender sobre a tecnologia.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok