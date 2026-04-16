Por que tantos suspeitos de ser o criador do Bitcoin estão ligados à mesma empresa?

Criado em 2008, o Bitcoin se tornou a primeira aplicação prática em massa da tecnologia blockchain. Desta rede, saiu a que seria a primeira e maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, chegando à capitalização máxima de US$ 2,5 trilhões em outubro de 2025.

Apesar do papel de destaque do Bitcoin na digitalização financeira, passando a integrar fundos de gestoras como a BlackRock e Fidelity, a identidade de seu criador nunca foi revelada. Nem mesmo se foi uma ou várias pessoas juntas. Tudo foi orquestrado sob o pseudônimo “Satoshi Nakamoto”, que abandonou uma série de carteiras de bitcoin que hoje valem cerca de US$ 80 bilhões.

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Ao longo dos anos, diversos nomes foram apontados como o criador misterioso do Bitcoin. O mais recente foi Adam Back, em uma reportagem do New York Times que teria levado mais de um ano de investigação e cujo autor é um vencedor do prêmio Pulitzer.

O próprio veio a público diversas vezes para negar ter criado o Bitcoin, apesar de ter criado o Hashcash, projeto que foi citado no whitepaper do Bitcoin em 2008.

Adam Back é cofundador da Blockstream, empresa de infraestrutura do Bitcoin. Ao longo dos anos, o papel da Blockstream foi questionado na indústria cripto. Além de Adam Back, a empresa possui outros nomes fortemente conectados ao Bitcoin entre seus fundadores. Confira a lista:

Adam Back

• Cofundador e CEO da Blockstream

• Criador do Hashcash

• Atuava no movimento cypherpunk antes de 2008

• Teve contato direto com Satoshi Nakamoto por email

• Foi citado no whitepaper do Bitcoin

• Principal suspeito atual Gregory Maxwell

• Cofundador da Blockstream

• Desenvolvedor central do bitcoin

• Forte conhecimento técnico Pieter Wuille

• Cofundador da Blockstream

• Responsável por partes importantes do código Matt Corallo

• Cofundador da Blockstream

• Atua em infraestrutura e segurança Austin Hill

• Cofundador e ex-CEO

• Perfil executivo, não técnico

• Sem histórico em criptografia ou cypherpunks

• Foi responsável pela captação de fundos da Blockstream, incluindo US$ 500 mil com Jeffrey Epstein

Nos quase 18 anos de existência do Bitcoin enquanto projeto, os cofundadores da Blockstream estiveram entre os nomes especulados para ser Satoshi Nakamoto. Isso porque a empresa possui uma forte ligação com o Bitcoin, sendo responsável pelas principais mudanças e evoluções no projeto, como a rede Lightning, que facilita pagamentos com bitcoin, e as atualizações Segwit e Taproot.

Além disso, a Blockstream comercializa carteiras de hardware para armazenamento do criptomoedas e dispositivos que permitem rodar nós da rede Bitcoin sem internet, através de satélites no espaço.

No entanto, entre os nomes ligados à Blockstream, apenas um estava discutindo exatamente as ideias que deram origem ao bitcoin antes mesmo de sua criação. Adam Back já atuava no movimento cypherpunk, ideologia que inspirou a criação do Bitcoin, desde antes de 2008.

Adam Back é Satoshi Nakamoto?

Além da citação de sua criação pessoal, o Hashcash, no whitepaper do Bitcoin, Back teria trocado emails pessoais com Satoshi Nakamoto, que desapareceu dos fóruns da internet em 2010 e enviou seu último email em 2011.

Sobre as alegações recentes de ser o criador do Bitcoin, Adam Back afirmou em entrevista à Bloomberg que o código inicial do Bitcoin “contém erros de formação criptográfica que ele jamais cometeria”.

i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

“Não sou Satoshi, mas fui um dos primeiros a me concentrar intensamente nas implicações positivas para a sociedade da criptografia, privacidade online e dinheiro eletrônico. Daí o meu interesse ativo a partir de 1992 em pesquisa aplicada sobre dinheiro eletrônico e tecnologia de privacidade na lista de cypherpunks, o que levou ao hashcash e outras ideias”, publicou Back no X (antigo Twitter).

O criptógrafo e cofundador da Blockstream ainda compartilhou uma imagem que diz: “Somos todos Satoshi”.

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