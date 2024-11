Por que o lançamento de opções de ETFs de bitcoin nos EUA é um grande negócio?

A iminente estreia de fundos negociados em bolsa (ETFs) de opções de bitcoin à vista nos Estados Unidos pode ser um grande acontecimento, já que a liquidez adicional deve atrair uma nova onda de investidores institucionais e de varejo, segundo o executivo do setor Joe Consorti.

“Os portões para a próxima evolução do bitcoin nos mercados financeiros estão prestes a se abrir”, afirmou Consorti, chefe de crescimento da empresa de custódia de bitcoin Theya, em um vídeo compartilhado no X em 19 de novembro, à medida que as primeiros ETF de bitcoin à vista estão programadas para começar a ser negociadas nos Estados Unidos em 19 de novembro.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Em 18 de novembro, a Options Clearing Corporation (OCC) informou que estava preparando o lançamento dos veículos de investimento, começando com o BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT).

“O lançamento de opções de ETF de bitcoin à vista, especificamente para o veículo IBIT, marca o início de uma nova era para dinâmicas de preços, volatilidade e adoção institucional”, afirmou Consorti.

A chefe de listagens de ETPs na Nasdaq, Alison Hennessy, declarou que a bolsa pretendia listar e negociar opções de ETF de bitcoin à vista já a partir de 19 de novembro.

As opções de ETF de bitcoin à vista são derivativos financeiros que dão aos investidores o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender ações de ETFs de criptomoedas à vista a preços predeterminados.

O analista sênior de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, comentou que este era um “grande acontecimento”, compartilhando o vídeo de Consorti no X em 19 de novembro.

Good explanation on why options being listed on bitcoin ETFs (which begins tmrw) is such a BFD. https://t.co/Q3RmqxRNjy — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 19, 2024

Consorti disse que as opções são os alicerces dos mercados de capitais, pois oferecem liquidez, descoberta de preços e ferramentas de gestão de risco, especialmente para investidores institucionais que “impulsionam grande parte do núcleo do mercado”.

Ele acrescentou: “Isso é muito importante porque, nos mercados tradicionais, os derivativos são 10 a 20 vezes maiores do que o valor de mercado subjacente”, mas, com o bitcoin, os derivativos listados representam menos de 1% do valor de mercado à vista de US$ 1,8 trilhão.

Os derivativos de bitcoin estão “muito subdesenvolvidos”, o que limita a maturidade do mercado porque há uma “enorme demanda institucional” por esses produtos, tanto de perspectivas de hedge quanto de alocação, disse ele.

Consorti observou que a maioria dos derivativos de bitcoin são negociados offshore ou no mercado de balcão (OTC), em locais como a Deribit, que atualmente possui US$ 31 bilhões em contratos em aberto, enquanto os investidores dos Estados Unidos estão bloqueados.

Os mercados de ações dos EUA são os maiores e mais líquidos do mundo, representando 44% do mercado de ações global de US$ 109 trilhões, afirmou, antes de acrescentar:

“Listar opções em ETFs de bitcoin traz o BTC para o maior mercado de capitais do mundo e desbloqueia oportunidades sem precedentes devido a isso, especialmente em termos de liquidez e profundidade.”

Investidores de varejo previamente excluídos agora podem entrar no mercado de derivativos de bitcoin, “expandindo significativamente a base de investidores”, disse ele.

Consorti afirmou que, à medida que os mercados de derivativos crescem, o bitcoin seguirá o caminho das ações e commodities, onde os derivativos são muitas vezes maiores do que o mercado à vista. Isso pode liberar trilhões de dólares em volume de negociação potencial, disse ele.

“Listar opções em ETFs abre as portas para os maiores e mais profundos pools de liquidez do planeta”, e grandes formadores de mercado, capital institucional e investidores de varejo agora podem “participar em escala”.

Em outubro, a empresa de negociação QCP Capital afirmou que a liquidez dos ETFs de bitcoin aumentaria após a aprovação da SEC para negociação de opções na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na Chicago Board Options Exchange (CBOE).

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok