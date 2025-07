Por que o bitcoin atrai a geração Z em meio à frustração social?

Enquanto ativos como bitcoin, ouro e ações de tecnologia sobem, os jovens enfrentam um cenário financeiro desafiador. No entanto, esse mesmo contexto oferece oportunidades sem precedentes para gerações anteriores.

Este artigo mostra por que o bitcoin pode ser o investimento ideal para a Geração Z, com base em dados de mercado e na entrevista com o especialista Jordy Visser.

Jordy Visser, veterano de Wall Street com 30 anos de experiência, destacou que ativos como bitcoin, ouro e o S&P 500 atingiram recordes históricos. Na entrevista com Anthony Pompliano, ele enfatizou que a inteligência artificial (IA) é o principal motor por trás desse crescimento, especialmente em setores como tecnologia e energia.

No entanto, Visser também alertou que esse boom traz desafios inéditos, alimentando uma crescente frustração entre os jovens.

Crise no mercado de trabalho e perda de confiança no sistema

Ele prevê que “funcionários digitais” e robôs humanoides substituirão grande parte da força de trabalho tradicional, levando a uma profunda reestruturação no emprego e na produtividade.

“Eles estão apenas dizendo que não vão contratar tanto, o que significa que, daqui para frente, as pessoas que serão contratadas serão funcionários digitais”, afirmou Visser.

Além disso, Visser argumentou que a pressão política sobre o Federal Reserve para cortar as taxas de juros pode minar a independência do banco central. A longo prazo, isso pode corroer a confiança no Fed e no dólar americano.

“Acredito que o Fed deveria cortar as taxas… A taxa de inflação lhes deu a chance de cortar as taxas… e o fato de o governo estar dizendo que não acreditamos na independência do Fed”, acrescentou.

Na verdade, os jovens de hoje enfrentam uma realidade difícil. O tradicional Sonho Americano — com emprego estável, crescimento na carreira e compra da casa própria — parece cada vez mais distante. O aumento no custo de vida, o peso das dívidas estudantis e a concorrência da IA no mercado de trabalho levam muitos a acreditar que o sistema atual não foi feito para eles.

Devido a esses fatores, Visser acredita que o bitcoin se beneficiará da instabilidade social e da queda na confiança na moeda fiduciária.

“Os jovens não acreditam que o sistema vai se recuperar. Eles acreditam que o sistema tem piorado a cada ano… Todo esse caminho se foi [conseguir um emprego, subir na carreira, comprar uma casa]. E é por isso que os estudantes estão tão irritados e por que o socialismo está acontecendo. Então, acho que é aí que o bitcoin se encaixa”, disse ele.

Os jovens investidores agora pulam ações e imóveis — ativos ligados ao antigo sistema — e, em vez disso, escolhem o bitcoin. Eles veem o ativo como uma alternativa ao sistema tradicional e uma oportunidade de independência financeira.

Bitcoin como parte de um novo sonho americano

Compartilhando da visão de Visser, CZ, ex-CEO da Binance, afirmou que possuir apenas 0,1 BTC (cerca de US$ 10.800 no momento desta reportagem) poderá, em breve, valer mais do que comprar um imóvel nos Estados Unidos.

Além disso, Michael Saylor, presidente da Strategy (antiga MicroStrategy), reforçou essa ideia. Segundo ele, o bitcoin agora faz parte do novo Sonho Americano.

Jeff Park, gerente de portfólio da Bitwise, também observou mudanças nessa aspiração entre os mais jovens. Para ele, possuir um bitcoin completo começa a substituir a casa própria como símbolo de liberdade financeira para Millennials e membros da Geração Z.

Paralelamente, Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA), anunciou uma mudança importante. As hipotecas nos Estados Unidos passarão a considerar criptoativos como o bitcoin na análise de pedidos de financiamento imobiliário.

