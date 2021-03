Por que esta empresa de software comprou mais de US$ 1 bi em bitcoins

A empresa de Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, teve um "problema" que muitas companhias gostariam de ter em 2020. Diante da pandemia, a empresa especializada em software corporativo viu suas reservas crescerem, com redução de custos e alta demanda pelos serviços.

Com um faturamento de 482 milhões de dólares em 2020 e uma aversão à ajuda trilionária que bancos centrais estavam realizando ao redor do mundo, Saylor, como muitos no universo das criptomoedas, fez as contas e estimou que a desvalorização do dólar seria de 15% ao ano.

Ele explicou em entrevista à revista Time como em agosto do ano passado tomou a decisão de alocar os fundos da empresa em bitcoin, comprando 21.454 moedas por 250 milhões de dólares. O executivo continou a aumentar a posição, comprando 19.452 bitcoins adicionais por 1 bilhão de dólares. Atualmente são 90.531 bitcoins, avaliados em 5 bilhões de dólares.

O impacto foi sentido nas ações da MicroStrategy, que foi multiplicada por 7 em um ano.

"Se você olhar para março de 2020, eram raras as instituições envolvidas. Nos 12 meses seguintes houve uma avalanche de envolvimento institucional. A MicroStrategy foi a primeira empresa pública que fez investimentos materiais [em bitcoin]", disse Saylor à revista americana.

"Mas na sequência veio a Square [comandada por Jack Dorsey, também CEO do Twitter]. Seguida pela Tesla [de Elon Musk]. Mas elas são a ponta do iceberg. Nós fizemos a conferência "Bitcoin para Corporações" em fevereiro e eu pensei que o comparacimento seria na casa dos milhares. Foram 10.000 pessoas por dia e quebrou nosso servidor de vídeo", afirmou.

Embora Saylor não confirme, a reportagem da Time explica que uma troca de tuítes entre ele e Elon Musk, CEO da Tesla, pode ter impactado a decisão da empresa de comprar 1,5 bilhão de dólares em bitcoin no início deste ano.

If you want to do your shareholders a $100 billion favor, convert the $TSLA balance sheet from USD to #BTC. Other firms on the S&P 500 would follow your lead & in time it would grow to become a $1 trillion favor.

— Michael Saylor (@michael_saylor) December 20, 2020