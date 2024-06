Por que a Notcoin subiu 300% na última semana? Entenda

O preço da Notcoin (NOT) subiu mais de 300% na última semana, atingindo uma nova máxima histórica. O token NOT pode continuar sua subida parabólica devido ao hype social?

Notcoin sobe 320% em uma semana

O preço da Notcoin subiu mais de 323% durante a última semana, alcançando uma nova máxima histórica de US$ 0,02896 em 2 de junho, de acordo com dados da TradingView.

Em menos de dois meses, o Notcoin, o jogo play-to-earn e token integrado como um Mini App do Telegram, atraiu mais de 30 milhões de usuários no Telegram, introduzindo uma nova onda de adotantes mainstream ao espaço das criptomoedas.

Notcoin foi listada para negociação na exchange Bybit em 16 de maio. O token NOT subiu mais de 200% nas últimas duas semanas e meia desde que foi listado.

Após a alta, a Notcoin alcançou uma capitalização de mercado de US$ 2,3 bilhões, tornando-se a 51ª maior criptomoeda rastreada pelo CoinMarketCap.

A Notcoin e outros Mini Apps do Telegram serão um "cavalo de Troia" para a adoção em massa do blockchain, podendo trazer os próximos 500 milhões de usuários de criptomoedas, segundo Justin Hyun, diretor de investimentos da TON Foundation.

Hyun disse ao Cointelegraph em uma entrevista:

“Trazer 500 milhões de pessoas para o blockchain até 2028 — que é nosso objetivo — vai exigir casos de uso que interajam com o blockchain sem que o usuário saiba disso na interface inicial.”

Sentimento social impulsionando a alta do preço do NOT

O crescente interesse do varejo por meio das plataformas de mídia social parece ser um dos principais impulsionadores da alta da Notcoin para sua máxima histórica.

Apenas duas semanas após o lançamento, a Notcoin se tornou a segunda criptomoeda mais mencionada no período de 12 horas, de acordo com uma postagem de 3 de junho no X por Alphascan:

“A segunda criptomoeda mais mencionada no período de 12 horas. Uma das criptomoedas mais mencionadas no período diário... 45% de todas as menções semanais ocorreram nas últimas 24 horas, e 81% de todas as menções diárias aconteceram nas últimas 12 horas.”

Demonstrando ainda mais o crescente interesse dos investidores, a Notcoin se tornou a quinta criptomoeda mais negociada no mercado, alcançando mais de US$ 4 bilhões em volume de negociação em 3 de junho — ultrapassando o volume de negociação de US$ 3,5 bilhões do USD Coin, de acordo com o CoinGecko.

O crescente sentimento social em torno da Notcoin também atraiu mais grandes investidores, ou baleias, para o ecossistema do Telegram, principalmente para o Toncoin (TON), de acordo com o analista de criptomoedas Ali Martinez. Martinez escreveu em uma postagem no X em 3 de junho para seus 63.400 seguidores:

“O número de grandes transações de Toncoin (acima de US$ 100.000) aumentou 237,5% nas últimas 24 horas! Esse aumento significativo na atividade de baleias de TON sugere uma mudança estratégica em seus investimentos e posições.”

