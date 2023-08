Por onde anda o Open Finance? Tudo o que você precisa saber em 2023

O Open Finance, iniciativa do Banco Central para o compartilhamento de informações financeiras, está se desenvolvendo para se tornar uma verdadeira rede social do sistema financeiro, proporcionando aos usuários maior controle sobre suas finanças e acesso a uma diversidade de serviços em um único aplicativo. Entre os benefícios dessa integração estão a personalização financeira inteligente, automação de pagamentos e gerenciamento de investimentos, inclusive no exterior.

Madilson Fernandes Queiroz, especialista e chefe adjunto do Banco Central para o Open Finance, compartilha perspectivas sobre o futuro dessa revolução financeira. As soluções em desenvolvimento pretendem garantir uma experiência confiável e eficiente aos usuários.

Descubra como a integração do Open Finance com o aguardado Real Digital, a moeda digital brasileira, pode impulsionar ainda mais a digitalização da economia nacional, promovendo a conectividade entre o mercado financeiro e a economia real:

