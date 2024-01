Polícia da Alemanha apreende mais de R$ 10 bilhões em bitcoin

As autoridades da Alemanha anunciaram nesta terça-feira, 30, que apreenderam cerca de US$ 2,17 bilhões (mais de R$ 10 bilhões, na cotação atual) em bitcoin durante uma operação policial. O caso ocorreu no estado da Saxônia e envolve um site de vendas de produtos pirateados.

De acordo com a polícia do país, a apreensão das 50 mil unidades da criptomoeda é a maior do tipo já registrada na Alemanha. Os ativos estavam sob posse de dois homens, de 40 e 37 anos, que administraram um site de produtos piratas até o final de 2013.

O montante bilionário de bitcoins teria sido comprado pelos acusados com os lucros obtidos no site. Agora, os dois responderam por crimes ligados à exploração comercial não autorizada de trabalhos com direitos autorais e lavagem de dinheiro por meio das criptomoedas.

A polícia destacou ainda que os dois investigados "transferiram voluntariamente" as unidades da criptomoedas para uma carteira digital mantida pelo Escritório Federal de Polícia Criminal da Alemanha, que agora será responsável pela custódia dos ativos.

A agência de notícias alemã dpa informou que as autoridades do país ainda não tomaram uma decisão sobre o futuro das unidades de bitcoin. Em teoria, elas poderiam vendê-las no mercado, um movimento que já foi realizado por outros países, incluindo os Estados Unidos, após apreensões semelhantes.

Recentemente, as autoridades dos Estados Unidos anunciaram que apreenderam mais de R$ 1,6 bilhão em unidades de bitcoin que pertenciam a um réu confesso. Também não foi informado se o país pretende se desfazer dos ativos e vendê-los no mercado.

O governo dos Estados Unidos possui mais de R$ 40 bilhões em bitcoin, sendo um dos maiores detentores da criptomoeda. O volume significativo costuma gerar apreensão no mercado, já que a venda da quantia teria um impacto significativo no preço do ativo.

