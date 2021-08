Podcast: como os criptoativos podem revolucionar o mercado financeiro?

A evolução da tecnologia blockchain e dos criptoativos nos últimos anos despertou o interesse de uma série de empresas e grandes instituições financeiras, que diariamente têm buscado novas formas de integrar a tecnologia e estes ativos às suas atividades, seja para otimização de processos ou para desenvolver uma nova forma de oferecer produtos financeiros à seus clientes de uma forma mais simples e segura, principalmente através da tokenização de ativos.

Nesta edição do podcast do Future of Money, diretamente da UCLA, Alex Nascimento, especialista na tecnologia blockchain e criptoativos se une à Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto em uma discussão sobre o atual momento do mercado de criptoativos e como a tecnologia pode revolucionar o mercado de valores mobiliários e todo sistema financeiro.

