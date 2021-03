Podcast: Como lucrar com outros criptoativos além do bitcoin?

Você sabia que existem outros criptoativos além do bitcoin? E não são só centenas, mas milhares de outros ativos digitais, cada qual com suas particularidades, características e utilidades.

O bitcoin detém atualmente cerca de 60,5% da capitalização do mercado de criptomoedas e os outros 39,5% representam um leque de outras moedas e tokens, com projetos distintos e que podem ser uma alternativa à criptomoeda mais famosa do mundo.

"Não coloque todos os ovos em uma única cesta". Essa certamente é uma das frases mais conhecidas no mercado financeiro e diz respeito a importância da diversificação do portfólio. No mercado de criptomoedas não é diferente, o que significa que ter outros ativos em sua carteira pode ser uma maneira de potencializar os ganhos, além de protegê-los contra grandes variações no mercado.

No episódio mais recente do podcast do Future of Money, os especialistas Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto discutem sobre uma diversidade de projetos que existem além do bitcoin e ensinam sobre a possibilidade de obter lucros com esses ativos. Ouça o podcast clicando no player abaixo, ou na sua plataforma de streaming preferida:

No curso "Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da Exame, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.