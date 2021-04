Podcast: As 4 melhores formas de comprar bitcoin

Com a ascensão do mercado de criptomoedas e com o grande aumento em sua adoção nos últimos anos, milhares de pessoas passaram a buscar sobre o assunto para entender melhor como começar a investir no mercado de mais de 2 trilhões de dólares.

Entretanto, não há um guia claro na internet de como adquirir suas criptomoedas e, em muitas ocasiões, novos investidores se deparam com plataformas que não são seguras de fato, podendo oferecer um risco para suas economias.

Além disso, assim como em outros tipos de ativos, há outras formas de investir em bitcoin sem necessariamente ter a criptomoeda, como por exemplo, através de fundos de investimento, que oferecem produtos com uma exposição menor para um investidor que tenha um perfil menos sofisticado.

Então se você sempre quis investir em bitcoin e não sabe por onde começar, o último episódio do podcast do Future Of Money certamente irá te ajudar.

Nesta edição, Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto comentam um pouco sobre as principais formas disponíveis ao investidor de se acessar esse mercado, sendo elas via peer-to-peer, corretoras especializadas, fundos de investimento e, mais recentemente, ETFs. Além disso, fazem um breve histórico sobre as vias de entrada do ativo e comentam sobre as vantagens de cada uma das categorias.

No curso Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da EXAME, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.