Podcast: ainda dá tempo de participar da alta no mercado de criptomoedas?

Após uma queda de mais de 50% no mês de maio, o mercado de criptoativos iniciou uma forte recuperação nas últimas semanas. O aumento foi motivado por uma série de notícias positivas em relação aos principais ativos, que foram responsáveis por mudar o sentimento do mercado, revertendo uma grande parte das perdas nos últimos meses.

Por conta deste grande aumento de preços nas últimas semanas, milhares de investidores direcionaram novamente as atenções para as criptomoedas, mas será que ainda dá tempo de fazer parte deste movimento de alta?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e Lucas Josa discutem sobre a alta mais recente no mercado de criptoativos, explicando quais são os principais motivos por trás deste movimento e quais fatores podem reforçar e dar continuidade a esta tendência de alta.

