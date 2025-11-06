Plataforma vê ação disparar 280% no ano, mas balanço desanima investidores

As ações da Robinhood (HOOD) apresentaram forte queda nesta quinta-feira, 6, mesmo após a empresa divulgar resultados trimestrais acima das estimativas de lucro e receita. Para analistas de Wall Street, o recuo refletiu principalmente o aumento das despesas operacionais e a receita com criptomoedas abaixo das projeções, apesar do avanço em outras linhas de negócio.

No início do pregão, os papéis chegaram a cair até 8%, com cotação em torno de US$ 129,03, segundo dados da Nasdaq.

Além disso, o anúncio da saída do diretor financeiro, Jason Warnick, prevista para o primeiro trimestre de 2026, também não agradou investidores. O executivo será substituído por Shiv Verma, atual membro da equipe interna da companhia, que é uma plataforma de trading de ações.

Resultados trimestrais

No terceiro trimestre, a Robinhood registrou lucro por ação de US$ 0,61, acima dos US$ 0,53 esperados por analistas, segundo dados da Bloomberg. A receita líquida totalizou US$ 1,27 bilhão, crescimento de 100% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando a projeção de US$ 1,2 bilhão.

A receita com criptomoedas atingiu US$ 268 milhões, alta de mais de 300% na comparação anual, mas inferior à expectativa de US$ 287,2 milhões. Já a receita com ações subiu 132%.

Em comunicado, o CEO da Robinhood, Vlad Tenev, afirmou, que o desempenho do trimestre foi impulsionado pelo avanço das novas frentes de negócio da companhia. Segundo ele, o desenvolvimento contínuo de produtos tem sustentado o crescimento, com destaque para a expansão dos mercados de previsão, o início das operações do Robinhood Banking e a criação do Robinhood Ventures.

Crescimento impulsionado por novos produtos

As ações da empresa, sediada em Menlo Park, na Califórnia, acumulam valorização de cerca de 280% em 2025 e avançaram quase 40% desde a inclusão da Robinhood no índice S&P 500, em setembro. O desempenho foi sustentado pela expansão de produtos para a diversificação da base de clientes, como ações tokenizadas na Europa, mercados de previsão e staking de criptomoedas.

Os mercados de previsão, lançados há um ano, permitem que usuários apostem em resultados de eventos como jogos, eleições ou metas de preço de ativos. O CEO destacou que o volume de negociações dobrou a cada trimestre, alcançando 2,3 bilhões de contratos no terceiro trimestre.

Com isso, analistas da Bernstein afirmaram em nota que os mercados de previsão da Robinhood podem representar “um grande negócio ainda não refletido nas estimativas atuais”. O relatório aponta que o segmento tende a evoluir para um mercado de informação mais amplo, envolvendo esportes, economia, política e cultura.