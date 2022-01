Plataforma de tokenização brasileira que usa Ethereum capta R$27,5 milhões

A Liqi, uma das principais plataformas de tokenização de ativos com uso de blockchain do Brasil, anunciou nesta quarta-feira, 12, a captação de R$ 27,5 milhões em uma rodada de investimentos série A.

O aporte foi liderado pela gestora Kinea, controlada pelo Itaú Unibanco. Também participaram da rodada o Oliveira Trust e o fundo Honey Island by 4UM.

"O potencial de modernização do mercado já é reconhecido mundialmente e acreditamos que, com a Liqi, teremos a oportunidade de acelerar em termos de inovação tecnológica e lançamento de novos produtos”, disse Philippe Schlumpf, ao Cointelegraph.

De acordo com a empresa, o valor captado servirá para a expansão da plataforma no Brasil. O CEO da companhia, Daniel Coquieri, afirma a meta de movimentar R$ 10 bilhões na plataforma ao longo do ano, contando com a expansão do leque de produtos e serviços para atingir o objetivo.

“Para 2022, nossa expectativa é transacionar R$ 10 bilhões na emissão de tokens e criptomoedas. Para isso, vamos lançar novos produtos voltados para o investidor na plataforma da Liqi, como a abertura da oferta secundária — que é a negociação de investidor para investidor —, uma vertical de NFTs, além das criptomoedas e outros serviços que estão no nosso radar”, destacou.

Fundada em 2021, a startup possui dois produtos principais: a Liqi, corretora que conta com ofertas primárias de tokens emitidos por empresas parceiras e que podem ser adquiridos por investidores; e a Tokenize, plataforma B2B que é responsável pela infraestrutura da emissão dos tokens via blockchain, usando a rede Ethereum.

“Desde que criamos a Liqi, nossa missão é conectar blockchain, tokens e criptomoedas ao mercado financeiro tradicional. Estamos muito felizes com essa rodada por contar com parceiros tão estratégicos e com sinergia com nosso negócio. A Liqi passa a ter sócios que aproximam a agenda cripto à regulatória, movimento importante para a viabilização do nosso proposito”, afirmou Daniel Coquieri, CEO da plataforma de tokenização.

Tokenização é o nome dado para o processo de transformação de ativos, bens ou produtos do mundo real em um ativo digital que o representa, sejam tangíveis, como imóveis e objetos, ou intangíveis, como direitos de propriedade, títulos, marcas e muito mais. Esse mercado tem ganhado força no Brasil e no mundo, especialmente depois do crescimento do mercado cripto e blockchain. A principal vantagem da tokenização é facilitar o acesso dos investidores e aumentar a liquidez dos bens ou produtos tokenizados.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok