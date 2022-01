Plataforma de NFTs capta R$1,7 bilhão após se valorizar 800% em seis meses

Os fundos de investimento Paradigm e Coatue lideraram um investimento de 300 milhões de dólares (1,7 bilhão de reais) que consolidou o marketplace de NFTs OpenSea como uma das empresas mais valiosas do mundo cripto.

A OpenSea declarou na noite da última terça-feira, 4, que os investidores avaliaram a empresa em 13,3 bilhões de dólares na rodada de investimentos de série C. Este é um aumento acentuado de quase nove vezes em relação à avaliação de 1,5 bilhão de dólares da startup em sua rodada série B, que arrecadou 100 milhões de dólares e foi anunciada em julho passado.

Os grandes números da última terça mostram a rapidez com que a OpenSea se consolidou como o principal local de negociação de tokens não-fungíveis. A empresa publicou em seu blog que planeja usar o dinheiro para desenvolvimento de produto, contratação, investimentos em startups e para "melhorar significativamente o suporte e a segurança do cliente".

Apesar de alguns erros graves, como o roubo de NFTs e acusações do uso de informações privilegiadas, os negócios estão agitados para a OpenSea. Só nos últimos 30 dias, o marketplace de avatares famosos e outros colecionáveis ​​digitais registrou 1,6 milhão de transações na Ethereum e um volume de negociações de 2,4 bilhões de dólares, de acordo com dados do DappRadar.

A empresa foi fundada por Devin Finzer e Alex Atallah em 2017, bem antes dos NFTs capturarem o interesse do público mainstream e das celebridades. Nos primórdios da história do marketplace, ao noticiar uma rodada de investimentos de apenas 2 milhões de dólares, a Coindesk chegou a chama-lo de “eBay para CryptoKitties”, em referência à primeira coleção de destaque no mundo dos NFTs. Nos Estados Unidos, o eBay funciona da mesma forma que Mercado Livre, Shopee, Amazon e similares.

“Devin e Alex mostraram verdadeira coragem nos últimos quatro anos, resistindo às incertezas e aderindo à sua visão dos NFTs como um primitivo da mudança mundial e da internet”, disse o sócio-gerente da Paradigm, Fred Ehrsam.

A última rodada de investimentos da OpenSea é outro sinal do boom dos investimentos de venture capital no mundo dos criptoativos, que gerou mais de 30 bilhões de dólares para startups de cripto em 2021.

Avaliações ainda maiores foram feitas nos últimos meses. Para efeito de comparação, a rodada de investimentos da corretora FTX em outubro avaliou a corretora de criptomoedas em colossais 25 bilhões de dólares.

No entanto, a OpenSea pode ser o rainha dos NFTs. A Dapper Labs, a empresa por trás do NBA Top Shot e do blockchain Flow, conseguiu um valuation de 7,6 bilhões de dólares em setembro passado, em outra rodada de investimentos liderada pela Coatue.

A OpenSea não retornou uma solicitação por comentários sobre o caso até o momento.

Katie Haun, até recentemente sócia da Andreessen Horowitz (a16z), participou da rodada de investimentos da OpenSea por meio de sua nova empresa, a KRH, segundo seu porta-voz. Isso confirma notícias anteriores de que uma rodada de investimentos com o envolvimento de Haun estava em andamento.

Haun liderou as séries A e B da OpenSea em 2021 enquanto estava na a16z, e faz parte do conselho de diretores da empresa focada em NFTs.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

