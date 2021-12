Plataforma de música em blockchain constrói estação de rádio no metaverso

Em uma tranquila manhã de quinta-feira no metaverso DeFi Land, uma torre de rádio FM foi erguida em meio a uma paisagem de celeiros e campos de milho. Sua conclusão trouxe o dom da música para um mundo que não conheceu nada mais do que os sons pastorais da colheita virtual.

A torre é o resultado de uma recente parceria entre o DeFi Land e a Audius, uma plataforma de streaming de música construída nos blockchains Ethereum e Solana e que recentemente fechou uma parceria com o TikTok.

A atualização permite que os usuários transmitam qualquer uma das milhões de músicas da biblioteca do Audius enquanto jogam, e chega bem a tempo para o lançamento público do DeFi Land, que deve ser anunciado nas próximas semanas.

O metaverso DeFi Land, cuja jogabilidade ensina aos jogadores os conceitos de finanças descentralizadas (DeFi) por meio de simulação de uma fazenda, levantou 4,1 milhões de dólares em uma rodada de investimento em setembro, liderada pela Animoca Brands e Alameda Research.

A nova parceria é o mais recente esforço da Audius para trazer seu modelo de música tokenizada para a audiência de massa. O serviço é mais inspirado no SoundCloud do que Apple Music ou Spotify, permitindo aos usuários fazer o upload de suas próprias músicas, monetizadas por meio de criptoativos ao invés de royalties.

A Audius arrecadou 5 milhões de dólares em uma rodada de investimentos em setembro, liderada por grandes nomes da música como Katy Perry, Pusha T e The Chainsmokers.

“Com o DeFi Land, estamos compartilhando uma nova maneira de nos envolvermos com finanças descentralizadas (DeFi), uma nova visão do espaço”, disse o fundador do DeFi Land, DFL Erwin, em um comunicado de imprensa. “Integrações como essas são muito valiosas para adoção em massa porque oferecem uma experiência de usuário única, que gera uma participação mais fácil e amigável, e estamos ansiosos para ver o que vem a seguir.”

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

