Plataforma de Felipe Neto lança NFTs de medalhistas olímpicos brasileiros

A 9Block, plataforma de NFTs criada pela Play9, agência de conteúdo de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme, anunciou o lançamento de uma coleção de tokens não-fungíveis em homenagem aos medalhistas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020, com artes criadas por grandes nomes dos quadrinhos.

A lista de atletas que terão suas obras digitais disponibilizdas na plataforma no próximo sábado, 2, inclui nomes como Isaquias Queiroz, ouro na canoagem; Rebecca Andrade, ouro no salto e prata no individual geral na ginástica artística; Kelvin Hoefler e Rayssa Leal, ambos medalhistas de prata no skate; Ítalo Ferreira, campeão no surfe; entre outros.

“Após chefiar a Missão Brasileira nos últimos cinco Jogos Olímpicos [antes de Tóquio] homenagear os medalhistas de Tóquio era quase um obrigação. Ainda mais através dos artistas da Metaverse, que ilustraram brilhantemente os superpoderes dos nossos atletas”, disse Marcus Vinícius Freire, medalhista olímpico nos Jogos de Los Angeles em 1984 e cofundador da Play9 e da 9block.

Os responsáveis pelas artes dos NFTs em homenagem aos medalhistas de Tóquio são artistas brasileiros de renome no universo dos quadrinhos, como Mike Deodato, responsável pelos traços de super-heróis como Hulk, Thor e Homem-Aranha, e Luke Ross, que tem como principais trabalhos os quadrinhos “Spectacular Spider Man”, “Justice League” e também a linha Star Wars.

Além deles, Cliff Richards, Wellington Dias, Geraldo Borges, Peter Vale, Will Conrad, Leno, Priscila Petraites e TJ também foram convidados para participar do projeto. Nas próximas semanas, a 9Block disponibilizará também os NFTs dos medalhistas paralímpicos brasileiros.

Os NFTs em homenagem aos atletas brasileiros terão artes em vídeo e serão disponibilizados em tiragem de 100 NFTs para cada arte ou atleta. Eles serão vendidos ao preço fixo de R$ 100, e não em formato de leilão como acontece com a maioria dos NFTs.

Criada em junho de 2021, a 9Block é uma das primeiras plataformas de NFTs 100% brasileiras, e é baseada na tecnologia do blockchain Hathor. A empresa diz que um dos objetivos para a escolha deste blockchain é "ajudar a democratizar a criação e comercialização de artes digitais", já que, segundo a 9Block, a Hathor se diferencia das demais pela simplicidade e baixo custo de uso.

